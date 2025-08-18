Национални совитРутенпресТексти

Йоаким Рац, предсидатель НСР задзековал

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 6 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шлїдом числених задзекованьох у одборох и роботних целох Националного совиту Руснацох (НСР), нєшка задзековал и предсидатель Совиту Йоаким Рац котри у трецим року свойого мандату. Рац задзековал нє лєм на место предсидателя, алє и на членство у НСР.

Йоаким Рац обгрунтовал же задзекує пре найновши случованя у НСР, як и пре случованя у руским националним корпусу, и же задзекованє його людска и морална обовязка.

Одтераз шицки обовязки предсидателя ма превжац його заменїк Стеван Самочета. Заменїк длужни заказац схадзку НСР на котрей будзе констатоване задзекованє Йоаким Раца, и од тей хвильки почнє чечиц час од 30 днї за вибор нового предсидателя.

У случаю же НСР нє сполнї тоту обовязку у термину од 30 днї, ресорне Министерство розпущи Совит, и поставя Дочасови орґан управяня.

Поступок за вибор предсидателя исти як и кед ше конституує нови Национални совит, предклад за предсидателя у писаней форми подноши найменєй трецина членох НСР, односно седмеро подписнїки. Потим нєобходне же би нови предсидатель бул вибрани зоз 10 од 19 гласох, цо абсолутна векшина НСР.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нови задзекованя

Отримани 13. Днї керестурскей паприґи (фото)

Отворена вистава малюнкох Иґора Шандора зоз Шиду

Ище єдна успишна дюрдьовска лєтна журка

На ютре будзе преславени Кирбай