Йоаким Рац, предсидатель НСР задзековал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шлїдом числених задзекованьох у одборох и роботних целох Националного совиту Руснацох (НСР), нєшка задзековал и предсидатель Совиту Йоаким Рац котри у трецим року свойого мандату. Рац задзековал нє лєм на место предсидателя, алє и на членство у НСР.

Йоаким Рац обгрунтовал же задзекує пре найновши случованя у НСР, як и пре случованя у руским националним корпусу, и же задзекованє його людска и морална обовязка.

Одтераз шицки обовязки предсидателя ма превжац його заменїк Стеван Самочета. Заменїк длужни заказац схадзку НСР на котрей будзе констатоване задзекованє Йоаким Раца, и од тей хвильки почнє чечиц час од 30 днї за вибор нового предсидателя.

У случаю же НСР нє сполнї тоту обовязку у термину од 30 днї, ресорне Министерство розпущи Совит, и поставя Дочасови орґан управяня.

Поступок за вибор предсидателя исти як и кед ше конституує нови Национални совит, предклад за предсидателя у писаней форми подноши найменєй трецина членох НСР, односно седмеро подписнїки. Потим нєобходне же би нови предсидатель бул вибрани зоз 10 од 19 гласох, цо абсолутна векшина НСР.