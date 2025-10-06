ДружтвоРутенпресТексти

Йована Стрибер найкрасша Рускиня за 2025. рок

автор М. Афич
автор М. Афич 16 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Йована Стрибер зоз Коцура вибрана Мис общого упечатку т.є. за найкрасшу Рускиню за 2025. рок, на Вибору хтору отримани у Спортскей гали внєдзелю вечар 5. октобра. Преглашени ище два титули та за Мис елеґанциї вибрана Анастасия Раґай, а за Мис фотоґеничносци Андрея Раґай, обидва зоз Дюрдьова.

На виборе за Мис Рускинї 2025. участвовали дзевец кандидатки з трох наших местох, та попри вибраних, зоз Коцура участвовали ище Силвия Маґоч, Мартина Уйфалуши, Душица Бркич, Марина Ґакович, як и Сара Боцка и Теа Гирйоватий–Буила зоз Руского Керестура.

Вибор окончел жири у составе др Михайло Фейса предсидатель Рускей матки, Стеван Самочета предсидатель Националного совиту Руснацох котри и отворел тоту подїю, Тихомир Медич спред спонзорох, Петар Лиска, вецейнїсти шампион у бодибилдинґу, др Елвира Хорват шампионка у фитнесу,  и Наташа Станоєвич спред општини Кула.

Вибор за Мис Рускинї орґанизовали Илона Зарубица, вецейнїста шветова шампионка у бодибилдинґу, котра и иницияторка подїї, потримали ю Руска матка и Туристична орґанизация Општини Кула, а покровитель була Општина Кула.

У першей часци културней програми наступели два наймладши танєчни ґрупи Дома култури Руски Керестур котрих пририхтала Андрея Штефанко, а провадзел оркестер под руководзеньом Кристияна Нярадия. У музичней часци наступела и поп шпивачка Єлена Лалович Єллена.

Госци вечара були и державни секретар у Министерстве за людски и меншински права, представителє локалней власци на чолє з предсидательом Општини и вельочислена публика.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Вше частейше завишиме од хвилї

Од нєшка на Радио програми по руски емисиї...

Руска Википедия поволує на сотруднїцтво

Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

Безплатни ултразвучни препатрунок першох будзе нєшка у Керестуре