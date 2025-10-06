Йована Стрибер найкрасша Рускиня за 2025. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Йована Стрибер зоз Коцура вибрана Мис общого упечатку т.є. за найкрасшу Рускиню за 2025. рок, на Вибору хтору отримани у Спортскей гали внєдзелю вечар 5. октобра. Преглашени ище два титули та за Мис елеґанциї вибрана Анастасия Раґай, а за Мис фотоґеничносци Андрея Раґай, обидва зоз Дюрдьова.

На виборе за Мис Рускинї 2025. участвовали дзевец кандидатки з трох наших местох, та попри вибраних, зоз Коцура участвовали ище Силвия Маґоч, Мартина Уйфалуши, Душица Бркич, Марина Ґакович, як и Сара Боцка и Теа Гирйоватий–Буила зоз Руского Керестура.

Вибор окончел жири у составе др Михайло Фейса предсидатель Рускей матки, Стеван Самочета предсидатель Националного совиту Руснацох котри и отворел тоту подїю, Тихомир Медич спред спонзорох, Петар Лиска, вецейнїсти шампион у бодибилдинґу, др Елвира Хорват шампионка у фитнесу, и Наташа Станоєвич спред општини Кула.

Вибор за Мис Рускинї орґанизовали Илона Зарубица, вецейнїста шветова шампионка у бодибилдинґу, котра и иницияторка подїї, потримали ю Руска матка и Туристична орґанизация Општини Кула, а покровитель була Општина Кула.

У першей часци културней програми наступели два наймладши танєчни ґрупи Дома култури Руски Керестур котрих пририхтала Андрея Штефанко, а провадзел оркестер под руководзеньом Кристияна Нярадия. У музичней часци наступела и поп шпивачка Єлена Лалович Єллена.

Госци вечара були и державни секретар у Министерстве за людски и меншински права, представителє локалней власци на чолє з предсидательом Општини и вельочислена публика.