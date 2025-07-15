Йовґен Планчак и Никола Тунич найлєпши у своїх секторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалове „Еделинскиˮ, внєдзелю 13. юлия, отримане ище єдно змаганє у лапаню риби на фидер, такволани „Method Feederˮ, а титули найлєпших у своїм секторе виборели Йовґен Планчак и Никола Тунич.

У лапаню риби змагали ше вкупно 24 учашнїки хтори були подзелєни до секторох А и Б. У сектору А перше место припадло Йовґенови Планчакови хтори влапел вкупно 70,690 ґрами риби, док у другим сектору найлєпши бул Никола Тунич хтори влапел 37,660 ґрами риби.

Вкупна чежина риби хтору змагателє того дня влапели мала 523,345 ґрами, а найвекшу килажу риби, попри першопласованого Планчака, мал и Стевица Релїч (52,040 ґрами) и найлєпши у Б сектору, Никола Тунич.

Судийове на змаганю були Мирко Фекете, Стефан Бранкович и Дарко Чернок.