Югас и Жиґманов бешедовали и о витворйованю правох меншинох у АПВ

НОВИ САД – Предсидатель Скупштини АП Войводини Балинт Югас, вчера 2. юлия бешедовал з министром за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томиславом Жиґмановим о предлуженю сотруднїцтва двох институцийох, як и о положеню и витворйованю правох меншнских националних заєднїцох у АП Войводини и Републики Сербиї, сообщене зоз Скупштини АП Войводини.

Предсидатель Югас визначел же посцигнути уставни и законски рамики у вязи зоз витворйованьом правох националних заєднїцох у нашей жеми репрезентативни и можу послужиц як приклад и даваю добри нормативни рамики за очуванє културного идентитету, службене хансованє язика и писма, афирмацию образованя и информованя на мецеринским язику.

Предсидатель Скупштини АПВ Югас гварел же виталну улогу у унапредзеню меншинских правох маю национални совити националних заєднїцох и же дума же добри момент же би ше после шейсцох рокох од прилапйованя вименкох и дополнєньох Закона о националних совитох националних меншинох, вєдно розпатрело и сумирало посцигнути резултати и ефекти. Тиж вирежел и задовольство пре звекшанє буджетних рамикох за роботу националних совитох за 17 одсто, о чим бешедовал министер Жиґманов.

Оценєне же би ше пре ускладзованє зоз прегваряцким поглавйом 23 у процесу европских интеґрацийох Републики Сербиї до фокусу требало положиц и ревидиранє Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох же би ше прецизовали стратеґийни опредзелєня унапредзеня институцийних и законодавних рамикох у обласци основних людских и меншинских правох и шлєбодох.

Югас и Жиґманов бешедовали и о вжаносци уважованя специфичносцох каждей националней заєднїци, як и о значеню обачованя и ришованя економских, социялних и других окремносцох и потребох.

На сходзе у Скупштини АПВ указана заєднїцка намира и дзека за дальшим добрим сотруднїцтвом покраїнских институцийох и компетентного министерства, пише у зоз Скупштини АП Войводини.