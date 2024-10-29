Югиково два ґоли за нови три боди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю, 27. октобра у Руским Керестуре одбавел єденасте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Славия” зоз Пиньвиц и зазначел побиду у предлуженьох зоз резултатом 2:1.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома, Желько Шомодї (Иван Чапко), Виктор Надь (Деян Будински), Александар Кочиш, Деян Павлович, Оґнєн Маркович, Деян Югик, Матей Саянкович (Велько Шомодї), Илия Йованович и Деян Чернок (Теодор Няради).

Обидва ґоли за екипу Русина дал Деян Югик хтори бул тиж и бавяч стретнуца.

У идуцим 12. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на соботу 2. новембра у Челареву процив екипи ФК „ЧСК”, а стретнуце почнє на 13:30 годзин.