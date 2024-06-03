Юнийски фестивал у Вербаше од 3. по 6. юний

ВЕРБАС – И того року у Вербаше будзе отримани традицийни Юнийски фестивал, штварти по шоре. Туристична орґанизация општини Вербас, под покровительством општини Вербас и у сотруднїцтве зоз Културним центром Вербасу, пририхтала штиридньову програму котра будзе отримана на Площи Николи Пашича. Єдна часц програми будзе наволана Весели днї, а друга часц Днї традициї.

Пондзелок, 3. юния, у рамикох Веселих дньох, од 18 годзин будзе одбавена представа „Байка о малиши” за наймладших, а буду и аниматоре.

Вовторок тиж Весели днї, од 18 годзин представа за дзеци „Йован Змай долази на чай”, а ту буду и аниматоре, моделованє балонох, як и мали балерини Културного центру Вербас.

Стреду од 18:30 годзин буду отримани Днї традициї, у чиїх рамикох буду поставени Етно столи, як и смотра фолклорних танцох и обичайох, шпивацких ґрупох и жридлових инструментох. З тей нагоди наступя КУД „Завичайне врело” и КУД „Жатва” зоз Коцура, КУД „Сава Вукосавлєв” зоз Змаєва, Фолклорна секция КЦ Вербас и КУД „Шове” з Равного Села.

Штварток, за конєц манифестациї, у рамикох Дньох традициї од 20 годзин почнє Тамбурови вечар зоз наступом Николи Зекича и тамбуровей оркестри Велос, а отримани будзе и поетско-музични вечар и промоция кнїжки „У дюл башти” поетеси Емсури Хамзич.