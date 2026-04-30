Ютре на радию емисия Горизонти

НОВИ САД – На Радио програми по руски ютре, 1. мая, на 12:30 годзин, емисия Горизонти.

У найновшей емисиї Горизонти будзе слова о путованьох. Красна хвиля, висши температури, вецей слунка, з єдним словом, найлєпши час за путованє. Велї уж маю виплановане дзе пойду на одпочивок, туристични аґенциї понукаю вельки вибор аранжманох, а погосцителє ше уж озбильно рихтаю за наиходзацу сезону.

Емисия Горизонти кажди пияток на 12:30 годзин на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, а мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини. Емисию пририхтує Єлена Дудаш.