Ютре на радию Соботово стретнуца, а на нєдзелю Културна панорама

НОВИ САД – На Радио програми по руски на соботу, на 13 годзин будзе емисия Соботово стретнуца, а на нєдзелю, на 12:30 г емисия Културна панорама.

У емисиї Соботово стретнуца, на соботу, 2. мая, будзе емитовани знїмок зоз програми промоциї Моноґрафиї Руски народни театер Петро Ризнич Дядя – 50 роки, автора Дюри Латяка, котра отримана у рамикох 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, 19. априла.

Соботово стретнуца ше емитує премиєрно каждей соботи на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, на 13 годзин и репризно стреду на 23 годзин, мож ю послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ. Емисию пририхтала Саня Дивлякович.

На нєдзелю, 3. мая на 12:30 годзин у найновшей емисиї Културна панорама годно послухац, медзи иншим, звити зоз подїйох котри отримани другого тижня у рамикох 58. Драмского Мемориялу Петра Ризнича Дядї, а будзе слова и о 25. Европским фестивалу таргацих струнових инструментох у Баня Луки.

Редакторка и водителька емисиї: Саня Дивлякович. Емисию Културна панорама ше емитує кажду нєдзелю на 12:30 г и репризно на 23:00 г, а мож ю послухац на УКТ габох радия РТВ на 92, 100 и 107,1 мгг, и на одложеним слуханю на сайту Радио-телевизиї Войводини.