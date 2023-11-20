Ювилеї нашого образованя на Вистави и Шветочней Академиї (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Означованє трох ювилейох нашого образованя отриманеу Доме култури дзе у голу пририхтана Вистава фотоґрафийох шицких наших школох дзе ше руски язик учи у порядней лєбо виборней настави як и Оддзленя Цицибан дзецинскей заградки у Руским Керестуре котра означує 120 роки роботи.

Попри того ювилею на Шветочней академиї означена и 100-рочнїца „Граматики бачваньско-рускей” бешеди и 270-рочнїца образованя на руским язику.

Шветочна академия почала зоз державну гимну и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї хтори виведол Мишани хор Дому култури Руски Керестур з провадзеньом Народного оркестру Юлиян Рамач Чамо.

У мено орґанизатора преслави, предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац привитал шицких присутних з републичней, покраїнскей, општинскей и месней власци, зоз школох дзе ше руски язик учи порядно, або пестує як виборни предмет з елементами националней култури, представительох нашей Церкви, и других дружтвених институцийох, та визначел велькосц и важносц спомнутих ювилейох.

Спред державней власци на початку ювилеї повинчовал заменїк покраїнского секретара за културу, информованє и одношенє з вирскима заєднїцами др Милан Мицич, а на законченю министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов. Вони визначели же треба чувац свойо специфичносци и цешиц ше у нїх, а насампредз то образованє и мацерински язик.

Потим през конферансу котру водзела Адриана Надь Барна представени кратки историят перше дзецинскей заградки у Керестуре, а потим и шицких школох дзе ше учи руски язик як и єдиней ґимназиї у керестурскей школи. Кажду тоту установу и часточку єй роботи потим представели, дзеци з дзецинскей заградки и школяре, зоз рижнороднима наступами, рецитациями, шпиванками и драмскима сличками.

На концу богатей програми єдине Подзекованє з нагоди ювилейох достала Ирина Папуґа тераз секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу, за длугорочне и упарте закладанє за очуванє и пестованє руского язика, од дзецинскей заградки по нашо школи и ґимназию. Подзекованє и припознанє єй уручел предсидатель Националного совиту Йоаким Рац.