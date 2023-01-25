Ювилейна Рочна скупштина Здруженя голубарох у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Ловарского дому у Коцуре Здруженє голубарох „Сербски шарканї” Коцур отримало Рочну скупштину, а того року тото коцурске Здруженє зазначело и дзешату, ювилейну, рочнїцу.

На отриманей Рочней скупштини найуспишнєйшим членом у прешлим року додзелєни припознаня. Припознаня и погари того року достали Давор Скендерович за освоєне перше место на змаганю Дружтвене сениори з просековим часом лєценя 8 годзини и 58 минути, котри достал и златну каричку за успишни лєт голуба Дуз Мавияна на змаганю за Сениорох зоз часом лєценя од 12 годзини и 5 минути, як и Васил Хмара за успишни лєт голуба Текир Шпица на змаганю Дружтвене юниори зоз часом лєценя од 11 годзини, а достал и припознанє и за освоєне друге место на змаганю Дружтвене сениори.

По словох Виктора Ґрешака, котрому на прешлей Скупштини Здруженє виховательох голубох сербских високолєтачох ҐСС 699 „Сербски шарканї” додзелєло плакету за окремне доприношенє Клубу, гоч финансийна ситуация чежка и далєй, Здруженє голубарох у тим валалє обстава, а наздава ше же и обстанє ище велї роки.

Окрем домашнїх и коцурских голубарох, сходу присуствовали и госци зоз Скупштини општини Вербас, Беоґраду, Панчева, Нового Саду, Сивцу, Зренянину, Руми, Санаду, Кули, Вербасу, Савиного Села и Бачкого Доброго Поля. По законченей Рочней скупштини, голубаре препровадзели приємни вечар у бешеди, друженю и чераню искуствох вязаних за голубарство.

Орґанизаторе з тей нагоди подзековали општини Вербас и Месней заєднїци Коцур на помоци и потримовки, локалним спонзором, як и НВУ „Руске слово” же провадзи їх роботу.