Ювилейни 50. Ноцни турнир у малим фодбалу почнє 10. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ноцни турнир у малим фодбалу, предлужує традицию отримованя, а того року почнє на штварток 10. авґуста и означи ювилейни 50 роки иснованя.

Екипи ше за участвованє можу приявиц по 9. авґуст, кед буду вицаговани пари, а турнир ше як и каждого року отрима у Старей школи.

На турнире ше буду змагац екипи пионирох (бавяче народзени 2010. 2011. и 2012. року), младших пионирох (дзеци народзени 2013. 2014. и 2015. року) и сениоре. Котизация за сениорох виноши 12.000 динари, а за пионирох и младших пионирох по 3.000 динари.

Наградни фонд на тогорочним турниру богати, та побиднїк достанє 140.000 динари, другопласовани 30.000, а трецепласовани 20.000 динари.

Додатни информациї о способе приявйованя и других поєдиносцох мож достац на шлїдуюци числа телефона – 065/511-9779 (Иван), 062/188-00-34 (Сале), и 066/416-167 (Денис).