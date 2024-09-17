ЯВП „Води Войводини” провадзи водостой на рикох

НОВИ САД – По податкох Републичного гидрометеоролоґийного заводу (РГМЗ) водостой рикох: Дунай, Тиса, Сава и Тамиш, у стреднє нїзких вредносцох за тоту часц рока, алє пре вельки дижджи у жемох реґиону, очекує ше же водостой Дунаю порошнє.

Векши водостой Дунаю, хтори прейдзе гранїцу порядней одбрани од вилївох, очекує ше при Бездану, вноци медзи штвартком и пиятком (19. и 20. септембер), при Апатину, вноци медзи пиятком и соботу (20. и 21. септембер), и при Боґоєве и Новим Садзе, вноци медзи соботу и нєдзелю (21. и 22. септембер).

ЯВП „Води Войводини” обявело же провадзи ситуацию на терену и пребера шицки мири зоз своєй компетенциї, а хтори у складзе зоз актуалним станом водостою рикох у Войводини. Компетентни служби почали пририхтовац механїзацию, опрему и орґанизую людзох за евентуалне дїлованє кед будзе требац. Заварти шлайси, як и преводнїца на Бездану, а шлїдуюци крочаї буду запровадзованє дньових дежурствох, преверйованє гацох на Гидросистеми Дунай–Тиса–Дунай и других водних обєктох, сообщене на сайту ЯВП „Води Войводини”.