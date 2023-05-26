Кадзи далєй, родзени…*

И то би могло буц то, конєц колумни, кед же сце слухали Азру.

Но, понеже єст и гевтих хтори препущели тоту лекцию з „основного образованя и общей култури”, рушме помали о тим хто, цо, кеди, дзе и чом.

Хто? Га, народ, хто би други. Таки прекрасни и премили, безгришни меновнїк. Шицко зоз нїм поведзене, бо народ зна, народ гварел, народ потримал, народ вибрал, яґод кед би то була даяка нєприкосновена сила чий лeґитимитет нєупитни.

Цо? Митинґ 1 и Митинґ 2. И єден и други маю официйну назву, алє то остава у другим планє. Важнєйше прецо и єден и други (були) масовни, алє о тим на концу. Важне знац же єден орґанизовала опозиция и же там пришли тоти хторим досц шицого цо тота власц представя, а други орґанизовала власц за тих хтори за власц гоч наисце веря, гоч им так лєгчейше.

Кеди? Митинґ 1 точно пред тижньом, Митинґ 2 нєшка, кед виходза новини хтори читаце.

Дзе? Га у Беоґрадзе, дзе индзей. У тей жеми, єдино кед ше у Беоґрадзе дацо случи, вец ше случело.

Чом ? (официйно)

Митинґ 1 пре два масовни забойства и одвичательносц власци по тим питаню – абсолутна власц, абсолутна и одвичательносц.

Митинґ 2, кед сом добре похопел предсидателя, людзе поволани „до охрани шлєбодолюбивих, демократских вредносцох”.

Чом? (нєофицийно)

Митинґ 1 прето же людзом досц шицкого. Досц им кед видза медиокритет на положеню, досц им же обєктивно менєй схопни лєпше позиционовани, досц им тих цо ше „знашли”, досц им старлетох, хтори ше тиж так „знашли”, и осудзених криминалцох на ТВ екранох, досц им же дружтва за хторе су воспитовани уж давно нєт. Кед вас варя як тоту жабу у горуцей води, вец анї нє похопице кеди сце уварени. Наисце ше муши случиц цошка шокантне же би вас таргло, же би жаба вискочела з гарчка. Нажаль, то були масовни забойства. Шмерц дзецох, бруталносц злодїйствох и реакция держави артикуловали гражданске нєзадовольство, а опозиция похопела же тоту габу треба вихасновац и же ше власц у держави пременї.

Митинґ 2 прето же власц муши указац як ґод зна, та кед треба и з помоцу квотох, автобусох и нєроботного дня, же єст вецей тих хтори єй веря, хтори нє видза нїч погришне у тим як и кадзи идзе тота жем. Хтори стоя на становиску же жем напредує, же струя туньша як у остатку Европи, же нє даваме Косово и Метохию, же вибудовано вецей авто-драги и отворени вецей фабрики як гоч кеди скорей. Даєдни веря, даєдни можебуц и нє, алє углавним, ниа, их там же би потримали предсидаталя и його политику.

А у сущносци, шицко тото жалосне. Розумим и єдних и других чом робя тото цо робя, алє хасновац таку траґедию за краткорочни ришеня и политикантске профитерство, то уж нє розумим. Зменїц власц и проблем будзе ришени? Лєбо дриляц по старим кед жe уж „система нє заказала?” Кед ше на то зведло…

Штулич далєй шпивал „raspolagati tuđom mukom nije mala***”

Послухайце, и єдни и други….

* Azra – Tko to tamo pjeva (Filigrantski pločnici, 1982, A1)

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.