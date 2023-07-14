Каменєц падал у Вербаше, Кули и околних местох (фото)

ВЕРБАС – Моцна нєпогода, вельки каменєц з дижджом, падал штварток, 13. юлия од 19:50 по 20:10 годзин у Вербаше, Кули и околних местох и наравел вельку материялну чкоду.

На хижох порозбивани черепи и очкодовани фасади, порозбивани ролетни и шветла на автох.

На польох побити слунечнїки и кукурици, заградово рошлїни, овоцнїки и винїци, а яка чкода направена, увидзи ше накеди ше пойдзе на польо. У наиходзацих дньох польопривредни фаховци и представнїки осиґуруюцих дружтвох (там дзе урожай осиґурани) преценя чкоду.

Процивкаменцова защита интензивно штреляла до хмарох.