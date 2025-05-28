Мож приявиц школярох на Камп мултикултурализма

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци у рамикох проєкту Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини, од 17. по 24. юний 2025. року орґанизує манифестацию Камп мултикултурализма – едукативно-рекреативни камп школярох штреднїх школох зоз териториї АП Войводини, хторому главни циль афирмация позитивних вредносцох мултикултурализма и промовованє медзисобного соживоту заєднїцох з териториї АП Войводини.

Камп задумани як место на хторим, окрем змаганя, будзе орґанизована провадзаца програма и креативни роботнї з цильом медзисобного упознаваня, превозиходзеня етнїчних предрозсудкох и моцнєня медзинационалного довирия.

Манифестация Камп мултикултурализма ше отрима у Канїжи, у двох терминох у периодзе од 17. по 20. юний и 21. по 24. юний 2025. року. На обидвох змаганьох предвидзене участвованє до 8 штреднїх школох.

Орґанизаторе наглашую же при делеґованю школярох до екипох треба обезпечиц под`єднаку заступеносц полох и же треба водзиц рахунку о етнїчней структури екипох алє и возросту змагательох, з оглядом же плановане же би учашнїки змаганя були школяре возросту 16 и вецей роки. Кажда школа делеґує 8 школярох и єдного професора.

Прияви посилац на адресу: Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Булевар Михайла Пупина 16, 21000 Нови Сад, З назначеньом: Камп мултикултурализма

Скенирани прияви школох хтори сцигню по електронскей пошти ше будзе брац до огляду, з надпомнуцом же ше и ориґиналну прияву муши послац по рядовей пошти на адресу Секретарияту.