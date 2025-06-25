У Канїжи отримани камп школярох штреднїх школох Войводини

КАНЇЖА – Осми едукативно-рекреативни камп школярох штреднїх школох Войводини отримани у Канїжи, а на нїм, попри 15 школох, участвовали и школяре зоз школи Петро Кузмяк зоз Руского Керестура.

Камп мултикултурализма часц ширшого проєкту Покраїнскей влади под назву Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини, чий основни циль пестованє вредносци културней розличносци и стимулованє медзинационалного сотруднїцтва. През два штиродньово термини, през друженє, тимску роботу и змаганє, вкупно 144 школяре зоз 16 войводянских школох мали нагоду здобуц нови познанства и схопносци.

„Моя екипа анї нє найлєпша, анї нє найгорша. Хвилькове бависко барз интересанте, одвива же на писку дзе зоз паридями пробуєме потрафиц до мети. Мера нам ше час и хтора екипа найшвидша – тота победзи” гварел школяр зоз стреднєй школи Петро Кузмяк Никша Йоксович.

„През бависко и друженє школяре розвиваю тимски дух и сотруднїцтво и розбиваю предрозсудки” гварела професорка Валентина Биркаш.

З участвованьом на Кампу мултикултурализма школяре маю нагоду вибориц ше за наградне путованє котре ше у рамикох проєкта релизує кажди рок.