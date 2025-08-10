Канюхов пияц на главней улїци

Гоч ше вше векше число продуковательох обава пестовац желєняву и овоц пре пременлїву хвилю, пре частейши и векши чкоди цо правя животинї, а окреме птици, алє и вше слабшу куповну моц гражданох, Анамария и Мирослав Канюх зоз Дюрдьова нє одуставаю, алє желєняву и овоц, як и продукти з нїх, предаваю опрез обисца на шпедитерох, на своїм, такволаним, власним пияцу

Анамария и Мирослав Канюх млада малженска пара, котра пред трома роками почала предавац звишок своєй желєняви, овоцох и продуктох з нїх. Їх пияц на главней драги, опрез їх обисца, на двох шпедитерох коло дакедишнього кина, а тераз приватней фарбари, а прейґ драги дакедишнєй Чакановей сали за вешеля.

Сезона роботох у Канюхових тирва цали рок, а влєце найвецей понукаю на їх пияцу. У їх обисцу жию штверо одроснути особи и двойо дзеци, та и за костиранє треба досц и желєняви, и овоци.

– Перше зме почали предавац цибулї и кромплї, бо зме мали вецей як нам цо требало. Виношели зме их на пияц до валалу и предавали з дому, алє зме з часом похопели же бизме их могли предавац лєм з дому и, медзи иншим, ушпоровац час. Так шицко почало. Перше зме купели єден шпедитер, а однєдавна предаваме на двох шпедитерох швижу желєняву и овоц – гварела Анамария, котра нєдавно почала вариц парадичанку зоз їх парадичох котри пестую на полю. Литра парадичанки кошта 300 динари, и нє мож ю поровнац зоз купчу, як и зоз єй составом. Парадичанку вари у котлянки, а будзе ю вариц док маю парадичи.

– Насампредз, варим же би було у нашим обисцу, а звишок предавам на нашим пияцу. Прешлого року було вецей парадичи, крашнє наросли, та зме предали и их и наварену парадичанку. Того року нам барз вельку чкоду направели страки котри поджубали барз вельо парадичи – гварела Анамария. Цибулї и кромплї того року посадзели, кажде по єден ланц, як и ферталь ланца цеску. Цибуля подруцела, слунко ю спражело, як и кромплї прешлого року у жеми. Затераз, тогорочни кромплї добри, а почали их винїмац штредком юлия.

Варену кукуричку ше дзечнє купує

Медзи популарнєйшима продуктами на їх пияцу варена сладка кукуричка. Садза ю на полю и кажде рано ю приноша швижу, чисца ю и варя у котлє опрез обисца. Сезона вареня кукурички почала штредком юлия и найвироятнєйше будзе тирвац мешац.

– Уж други рок предаваме варену кукуричку. Мушим припознац же ю уварену вельо швидше предаме як швижу. Прешлого року купци нєпреривно глєдали уварену, та зме ю ище теди почали вариц. Чутка швижей кукурички кошта 50, а увареней 100 динари. Кед дахто люби уварену кукуричку му и посолїме и закруциме до фолиї же би ше нє охладзела, алє и же би ше ю лєгчейше могло єсц – гварел Мирослав. Вон гвари и же позиция їх обисца барз добра за тарґовину, понеже є на главней драги котра повязує маґистралну драгу Нови Сад–Зренянин и автодрагу Беоґрад–Суботица. Пре таке од нїх, окрем валалчанох, часто купую и Новосадянє, Зренянинци и Беоґрадянє, алє и гражданє з велїх других з местох з Войводини и Сербиї, та и иножемства. Того року посадзели дзешец тисячи заренка сладкей кукурици, и то у двох розличних периодох же би ю мали длужей, а нє же би одразу вельо дозрело. Кед будзе так як и прешлого року, понеже су и єдини у валалє котри таке маю, шицку попредаю.

– До котла станє од 60 до 70 чутки, вше го наполнїме, и вше шицко попредаме. Тогорочна сладка кукурица подлєйша, було єй менєй, чутка менша, ма менєй заренка на себе, бо ше кукурица нє опращковйовала так як треба. Води мала, алє єй завадзали високи температури – гварел Мирослав. Пре пах вареней кукурички котри ше шири вонконцом главней улїци у Дюрдьове, опрез їх обисца часто мож видзиц мурцави дзецински лїчка котри задовольно окусую сладки заренка зоз кукурички.

Канюхов пияц нє ма фиксни роботни час. Намагаю ше видрилїц шпедитери рано кед ше розвидня, а удрилїц их до двора кед ше змерка. Влєце, пре длугши днї, найдлужей предаваю, углавним, коло 15 годзини. Гоч єст роботи на полю коло желєняви, овоцох и житаркох котри маю, вше дахто останє у обисцу предавац на їх пияцу.

– Случує ше же нас людзе глєдаю, гоч зме ище нє видрилєли шпедитери, або зме их уж удрилєли. Алє, вше дакого єст дома, та услужиме, бо важне предавац и же би муштерия була задовольна – гварела Анамария.

Овоци того року цалком знїщени

Канюхово маю овоцнїк у валалским хотаре, дзе пестую кайси, шлївки, черешнї и грушки файти сантамария и вилямовка.

– Тот рок бул чежки, окреме пре високи температури, алє и мрази котри знїщели урожай. Ходзели зме до овоцнїка допатрац овоц, трудзели зме ше коло нєй, алє зме ю нє могли виратовац. Видзи ше ми же нам ше нє уда поєсц анї єдну грушку з нашого овоцнїка, а так зме нє мали анї кайси. Черешнї нам поєдли шпаки – гварела Анамария. Вона понука и домашнї маджун зоз кайсох и шлївкох, котри вари кед сезона, и домашнї сок зоз яблукох, котрому ше окреме радую Анамарийово и Мирославово синове Борис котри ма 6, и Боян котрому 4 роки.

– Прешлого року сом першираз варела сок на велько. Перше сом нам уварела най го покоштуєме, и порадзели зме ше же чи треба же би бул густейши, ридши, або сладши. Кажде повед тото цо думал, та сом так нашла свою формулу по котрей, кед будзе так як плануєм, будзем вариц сок и того року. До соку сом нє кладла, анї нє плануєм класц нїяки пращки або адитиви, бо сцем же би бул природни – гварела Анамария.

Праве прето вона купцом совитує як го найлєпше чувац. Сок сами пакую, завераю го зоз апаратом и на нїм лїпя свойо препознатлїви налїпки. Попри спомнутого, Канюхово маю на предай и домашнї вайца, кури и домашнї резанки котри прави Мирославова власна шестра, Таня Лазор.

Фамелиярна робота

Анамария и Мирослав Канюх жию вєдно з його родичами, мацеру Геленку и оцом Владимиром, и помагаю себе, а то ше барз добре указало за таку зложену роботу як цо то пестовац, предавац желєняву и овоци, алє и продукти з нїх. Робя вєдно, а на полю так садза же би могли шицко сами постарчиц, насампредз прето же чежко найсц наднїчарох. Велї людзе уж маю роботу або су нєодвичательни, знаю обецац та нє присц, або подло робиц.

– Час указал же найлєпше робиц сам, у кругу фамелиї, односно, особох до хторих маме довирия. Плануєме закупиц столїк на пияцу у Темерину, понеже пияц у Дюрдьове вше слабши и менєй ше купує, алє и предава – гварела Анамария, и наглашела же од пияцу з дому нє одуставаю.