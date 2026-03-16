„Кантата за Ленку и Лазуˮ, премиєрно пред полну салу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Премиєра музично-поетскей представи Кантата за Ленку и Лазу у режиї Славка Ороса, а у виводзеню ґлумцох аматерох Руского народного театру Петро Ризнич Дядя, успишно виведзена всоботу 14. марца, пред числену публику у Велькей сали Дома култури у Руским Керестуре.

Представа, инспирована зоз траґедийну любовну приповедку медзи Ленку Дундєрски и єдним од найзначнєйших сербских поетох – Лазом Костичом, принєсла музично-поетску инсценацию єдного од найпознатших и найсмутнєйших любовних мотивох у сербскей културней историї.

Окремну повагу прицагли розкошни костими и осторожно обдумана сценоґрафия, хтори публики дочарали дух епохи и амбиєнт часу у хторим ше одвивала тота позната любовна приповедка.

Пре вельке число нащивительох, велї представу провадзели на стояцо хтора тирвала скоро полни два годзини, а на концу публика виводзенє наградзела зоз овациями, потвердзуюци же премиєра тей представи охабела моцни упечаток на шицких присутних.

У писаню текста хасновани виривки зоз кнїжки Дньовнїк Ленки Дундєрски и Дньовнїк снох Лази Костича хтори додатно розяшнєли зложеносц емотивней вязи двох протаґонистох, а хторих всоботу ґлумели Адриана Надь Барна и Мирослав Малацко.

Попри нїх, на керестурскей сцени наступели и – Ксения Бодянец, Емил Няради, Ребека Планчак, Андрей Орос, Яким Винаї, Владимир Варґа, Мая Зазуляк Гарди, Андрея Штефанко, Неманя Вукосав, Владимир Надь Ачим, Михайло Бодянец и Владимир Малацко, хтори бул задлужени и за компонованє даскелїх шпиванкох як и їх клавирне провадзенє. Шпиванки вишпивали Марина Роман и Мирослав Малацко, а у студию их зняли – Сашо Палєнкаш и Златко Русковски хтори поробел и постпродукцию. Суфлер и реквизитер була Таня Арва Планчак, костимоґраф Таня Орос, майстор тона Владимир Бесерминї, майстрове шветла були Желько Пашо и Алексей Надь, идейне ришенє сценоґрафиї дал Славко Орос, док за єй виробок задлужени бул Борис Пашо.

Проєкт финансовали – Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Национални совит рускей националней меншини.