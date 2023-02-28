Каратиста Штранґар на Медзинародним турниру у Братислави

БРАТИСЛАВА (СЛОВАЦКА) – У словацким городу Братислави отримани престижни традицийни Медзинародни турнир „43. Ґранд Прих Словакиа” котри позберал клуби и репрезентациї аж зоз 27. державох и участвовали коло 3.000 змагателє.

Тото змаганє єдно з найквалитетнєйших и найреспектабилнєйших турнирох у Европи. Понеже репрезентация Сербиї нє участвовала на тим змаганю, даскельо клуби зоз Сербиї представяли Сербию.

Єден з тих клубох бул и Карате клуб „Гайдук”, котри наступел зоз 10 змагателями (кадети и юниоре) медзи хторима бул и Ґлориян Штранґар. Освоєна єдна бронзова медаля, цо вельки успих, з оглядом же наступели як Клуб по першираз на таким змаганю. Други змагателє зоз Клубу нє мали досц щесца и нє поспишело им ше сцигнуц до даєдней медалї.

После велького змаганя у Братислави, Ґлориян участвовал на ище двох змаганьох у Сербиї и зазначел красни резултати. На Школским першенству Войводини, котре отримане у Индїї, у катеґориї юниорох до 70 килограми освоєл 2. место и стриберну медалю. На другим змаганю, на Першенству Войводини, котре отримане у Новим Бечею, у катеґориї сениорох до 76 килограми, завжал 3. место и бронзову медалю.