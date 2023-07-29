Каратисти на приєму при предсидательови општини

КУЛА – Тих дньох, предсидатель кулскей општини Дамян Милянич привитал юниорску екипу Карате клубу „Гайдук”, медзи хторима бул и Керестурец Ґлориян Штранґар, а на приєму бешедоване о просторийох у хторих би каратисти могли тренирац, понеже ше членом клубу тренинґи одвиваю на трох локацийох.

Окрем Штранґара, на приєму при предсидательови општини були и – Михайло и Милош Крнаяц, Марко Пуцар и їх тренер Никола Ґребер, а з тей нагоди бешедоване и о успишней сезони тей спортскей екипи.

Тренер Гайдуку, Никола Ґребер, визначел же їх потерашня сезона була барз успишна, хлапци екипно освоєли Куп и Першенство Сербиї и слово о озбильних поєдинцох и тимских бавячох.

Тренер наглашел и тото же сезона крунована зоз историйним успихом и титулу Михайла Крнайца хтори на медзинародним змаганю „Лиґа младих” у Поречу виборел златну медалю, та би им вибудов карате сали значно олєгчал условия за трениранє и саме функционованє и же би екипа у тим случаю могла буц под истим закрицом.