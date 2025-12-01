Караван представяня кнїжкох за старших закончени у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” всоботу, 29. новембра, отримана остатня промоция кнїжкох за старших у рамикох XXXII Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Кнїжки котри як видаватель подписує НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох представела модераторка програми Ясмина Дюранїн, а госци були Дюра Латяк, Михал Симунович, Ирина Гарди Ковачевич и Сашо Сабадош.

Автор Дюра Латяк бешедовал о кнїжки „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї”, Михал Симунович о кнїжки „После файронту”, а Сашо Сабадош спатрел значносц видаваня кнїжки „Преписка епископа Дионизия Нярадия и митрополита Андрея Шептицкого” о. др Юстина Бойка зоз историйного боку. О автобиоґрафским роману академика Юлияна Тамаша „Рика мономах” и кнїжки поезиї Михаели Еделински „У мено єшенї” бешедовала Ирина Гарди Ковачевич. Ясмина Дюранїн публики представела и кнїжку „Саскачеван мой други дом – панонски Руснаци на канадскей прериї”.

У музичней програми наступел Михаил Рамач, а красне число публики после урядовей часци програми предлужели приємну розгварку зоз госцами.