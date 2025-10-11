Каритас орґанизовал роботню у коцурскей Основней школи

КОЦУР – У Основней школи Братство єдинство у Коцуре вчера, 10. октобра, отримана роботня на тему Защита животного стредку за школярох висших класох. Роботню орґанизовал Каритас Епархиї Св.Миколая, у рамикох проєкту GREEN ACT хтори финансийно помогнул CARITAS LINZ.

На самим початку предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета и директорка Школи Ксения Мученски наглашели значносц защити животного стредку и потримали шицки заплановани активносци на зменшованю ризику од елементарних нєпогодох и самей защити животного стредку у школи.

Роботню отримал координатор Каритаса Епархиї Св.Миколая Елемир Джуджар. Як гварел, важне звекшац анґажованє младих и волонтерох на активносцох зменшованя ризику од елементарних нєпогодох, як и одпорносц дзецох и здруженьох, особох зоз инвалидитетом и їх умрежованє зоз институциями. Тиж, звекшац свидомосц о индивидуалней одвичательносци на зменшованю ризику од елементарних нєпогодох и защити животного стредку – през явни збуваня и конкретни акциї у наиходзацим периодзе.

Як визначене з тей нагоди, пошвидко до школи сцигню канти за селектованє шмеца котри буду поставени до учальньох. Так школяре буду мац нагоду селектовац шмеце и далєй го рецикловац.

Шицки активносци на тим проєкту маю за циль едуковац гражданство и школски дзеци о природних нєпогодох, о защити животного стредку, климатских пременкох и можлївосцох рециклованя одпаду.