Каритас подзелєл паскалне єдзенє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас з нагоди швета Велькей ноци, подзелєл паскалне єдзенє до 26 домох поєдинцох лєбо фамелийох у потреби, а у тих фамелийох єст и 31 дзецко.

Тоту традицийну помоц велї парохиянє керестурскей парохиї св. о. Миколая обезпечели у пенєжу и у самим паскалним єдзеню котре приношели до каритасових просторийох на Вельку соботу. Волонтере шицко порихтали до 26 пакетох, а домашнї священїки о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа пошвецели же би их вец волонтере порозношели по валалє, та и до Планчакових на салашу под Липаром.