Каритас Епархиї св. Миколая орґанизовал роботну схадзку у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Месней заєднїци у Коцуре пондзелок, 15. септембра, отримана роботна схадзка котру орґанизовал Каритас Епархиї св. Миколая.

Координатор Каритасу Епархиї св. Миколая Елемир Джуджар представел проєкти и заплановани активносци на зменшованю ризику од елементарних нєпогодох и защити животного стредку – Laudato Si.

Представени проєкти Response и Green Acts хтори финансийно помогли Renovabis i Caritas Linz маю за циль едуковац гражданство и дзеци у школох о природних нєпогодох, защити животного стредку, климатских пременкох и можлївосцох рециклираня одпаду.

По Джуджарових словох, тих дньох достали дошлєбодзенє и фахову потримовку од Сектору за позарядово ситуациї и на розполаганю им буду професийни огньогасни єдинки, як и добродзечни огньогасни дружтва хтори виведу вежби евакуациї у рижних непогодох и нєщесцох. На схадзки догварене же би заплановани активносци з обидвох проєктох почали 1. октобра и тирвали по конєц юния шлїдуюцого року, а же би були реализовани на местох котри найзагроженши од природних нєпогодох на териториї општини Вербас.

На схадзки бул присутни предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета, представнїки Општини Вербас, Туристичней орґанизациї општини Вербас, Месней заєднїци, Основней школи „Братство єдинство”, Евангелскей церкви и парохиялного Каритасу „Марийов дом” зоз Коцура.