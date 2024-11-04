Закончени каритасов конкурс „Баба и дїдо у єдней нєзвичайней авантури”

РУСКИ КЕРЕСТУР – После служби на 11:30 у Велькей сали отримана вистава роботох котри присцигли на конкурс „Баба и дїдо у єдней нєзвичайней авантури” парохийного Каритасу св. о. Миколая, а з нагоди октобра мешаца котри пошвецени солидарносци зоз старшима особами и додзелєни награди побиднїком.

Як визначела Мая Сопка, єдна зоз орґанизаторох и волонтерох Каритасу, на конкурс присцигло коло 40 роботи зоз Руского Керестура, алє и єдна робота зоз Нємецкей.

Роботи препатрали и побиднїкох вибрали учашнїки штварткових стретнуцох за старши особи и, як и вше, мали найчежу улогу – вибрац найлєпши роботи, бо шицки були интересантни.