Каритасов Вельконоцни вашар бул у Коцуре

КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 9. априла отримани традицийни Вельконоцни вашар котри орґанизовал парохиялни Каритас.

После Службох Божих у предполадньових годзинох, парохиянє могли нащивиц церковни просториї и поопатрац рижнородне понукнуце котре порихтали числени домашнї викладаче.

Нащивителє могли купиц вельконоцни прикраски, венчики, домашнї колачи и резанки, писанки, рижни ручни роботи. Тиж, заинтересовани себе купели и приготовени, вицифровани паски за наиходзаце швето.

Полни мещки числених парохиянох були знак же и тот Вельконоцни вашар бул успишни.