ГУМЕНЕ/ЗЕМПЛИН (СЛОВАЦКА) – Музей у Гуменим вєдно зоз партнерами поволал на отверанє вистави „Карпатска писанка 2023ˮ, хторе будзе отримане 16. марца. На тей XXXI медзинародней вистави буду виложени писанки зоз Словацкей, Мадярскей, України, Ческей и Польскей, хтори сцигли на конкурс цо го розписал Вигорлатски музей у Гуменим.

Циль медзинародного конкурсу и вистави же би ше зачувало карпатску писанку хтора чувар традициї писаня писанкох хтори значни елемент културного нашлїдства карпатского реґиону.

Вигорлатски музей у Гуменим жада же би позберал особи хтори знаю виписовац писанки, хтори то научели од своїх бабох, же би ше тота традиция преношела на младших и же би ше то нє забуло.

Почесни госц на подїї Карпатска писанка 2023, будзе Музей писанкох з українского места Коломия, хтори по презентациї писанкох и його наукового толкованя єдини у швеце. Зоз своїм присуством тот Музей з України сце дац потримовку у очуваню нашлїдства чуваня писанкох.

До тераз Вигорлатски музей у Гуменим на виставох викладал понад 26.000 писанки зоз Словацкей и иножемства, хтори писали вецей як 800 авторе.

Дня, 2. и 3. априла будзе вашар писанкох, а вистава будзе отворена до 30. априла.