Карти мож купиц у Дружтву

ДЮРДЬОВ – Уходнїци за дюрдьовски „Бал широких сукньох” мож купиц од пондзелку, 1. фебруара по пияток, 6. фебруара од 20 по 21 годзин у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

По тераз предати сто двацец штири карти за Бал котри будзе на соботу, 7. фебруара.

Вовторок 3. фебруара отримана схадзка Управного одбору КУД „Тарас Шевченко” на котрей найвецей бешедоване о орґанизациї Балу.

На „Балу широких сукньох” присутних будзе забавяц Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”, а орґанизаторе попри добрей музики, за уходїнцу од 3.500 динари обезпеча вечеру и нєогранїчене пице. Будзе порихтана и богата томбола по чим дюрдьовски Бал познати.

Бал почнє на 20 годзин, а жени и дзивки, хтори ше поприбераю до святочних руских широких сукньох уходнїцу нє плаца.

Уходнїцу мож резервовац при Владимирови Балїнт на число телефона 064/2780235 и при Мирославови Саламун на число телефона 064/4201260.