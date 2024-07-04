Катарина Недич при престолонашлїднїкови Александрови и принцези Катарини Карадьордєвич

БЕОҐРАД – На традицийним приєму за вецей як 500 найлєпших школярох закончуюцих класох стреднїх школох зоз териториї Републики Сербиї и Републики Сербскей и того року домашнї були Їх Кральовски височества престолонашлїднїк Александар и принцеза Катарина Карадьордєвич. Святочносц була отримана на Билим дворе у Беоґрадзе, котрей присуствовала и Катарина Недич зоз Коцура.

Катарина ношитель припознаня Школяр ґенерациї за школски 2023/24. рок у вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин”, а на святочносци у Беоґрадзе ю провадзели єй мац Оксана Мудри Недич и оддзелєнски старшина професорка Сузана Митрович. З тей нагоди Катарини уручени Похвални лїст и пригодни дарунок котри за шицких школярох порихтала Фондация Престолонашлїднїка Александра.

При уручованю сам престолонашлїднїк винчовал найлєпшим матурантом на успиху, як и їх професором и родичом котри, як гварел, дали тому значне доприношенє. Найлєпшим стредньошколцом пожадал щесце у дальшим образованю и поручел им же муша предлужиц крачац по драги образованя, вредно робиц на дальшей едукациї и усовершованю, пре свойо особне добро и добро нашей жеми.

Окрем членох кральовскей фамелиї, присутним школяром пар слова гуторели и числени особи зоз швета култури, уметносци и науки, цо охабело окремни упечаток на представнїкох вербаскей Ґимназиї, а окреме на єй успишну школярку ґенерациї Катарину Недич.