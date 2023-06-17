Кажде може помогнуц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня отримана акция котру орґанизовал Центер „Йосафатаˮ же би помогнул вибудов Духовного центру „Емаусˮ.

Волонтере Центру вовторок 13. юния и штварток 15. юния отримали акцию и правели уж познати продукти котри правя и предаваю: капущанїки, пироги, равиоли з месом, закарпатски чипс, покераї, а вовтурок бул понукнути и борщ.

Шицки ше нєсподзовали зоз интересованьом людзох за акцию. На таки способ, Центер „Йосафатаˮ назберал за предлуженє вибудови Духовного центру „Емаусˮ 25.000 динари.