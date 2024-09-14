Кажди диждж почина з єдну, єдину капку

Яке щесце и окрипенє диждж! Праве уж кед польопривреднїки поздавали же на даєдних културох як цо соя будзе утрати и до 70% и глєдали же би ше преглашела нєпогода, спаднул тот длуго модлєни и преклїнани диждж. Жем предихала! Парастох сциска у першох кед зраховали кельо су у минусу. За державу вироятно проблем ришени. Спаднул диждж – шицко добре!

Диждж помогнє и же би ше конєчно застановело горенє депониї нєдалєко од Старого Вербасу. През лєто тота городска депония на хторей ше одклада шицки одрутки зоз наших кантох горела даскельо раз и то днями. Гоч було акциї гашеня, нє були достаточни прето же депония превелька и „стара„ вецей як 40 роки, та гашенє такей поверхносци и страшного смроду могол лєм гевтот диждж од горе поробиц. Слава дижджу, Старовербащанє ше озда вецей нє буду гартушиц и озда годни поотверац облаки. Готове! Депония як кед би нїґда анї там нє була!

Диждж ше здал и тим хтори започали други тидзень школи або оводи. На перших родительских схадзкох мацери ше хладзели зоз лепезами, оцове здиховали и озда на каждей була тема и тото же як дзеци витримую у тих пекельних учальньох, чи потребне скрацовац годзини, а було бешеди и о тим же би ше нашли спонзоре за клими… Но, тот проблем тераз ришени, фурк з нїм!

Тим дзецом хтори до школи ходза понад Велького Бачкого Беґелю диждж тиж помогнє, бо смрод з мутяланки яки ше почал розлєговац после два и пол мешацох, кельо нє було дижджу, постал пребарз страшни. Преход прейґ моста над беґельом уключовал хусточку або маїцу на твари и швидке ходзенє, а тераз ше знова можеме помали шпацирац по мосце и розпатрац як капки дижджу и беґель помали розпущую опасни и нєопасни одрутки зоз фабрикох и обисцох. И уживац у попатрунку!

Добре и покус одпочинуц клими у обисцу, односно, рахунок за струю хтори под час лєта кед биваце у старих, нєотримованих квартельох зоз подлима закрицами исти, як кед бисце ше вжиме грали на струю. Супер! И тот проблем зоз струю будзе менши! Алє чекай….

Диждж нам принєсол и здогадованє же о мешац ма почац сезона зогриваня. Явне комуналне подприємство „Стандард” з Вербасу хторе ше стара о зогриваню у блокади, зоз длуством од 52 милиони динари и спрам остатнєй информациї виключени им и фиксни телефони. Прешлей жими мали зме „павзу” у зогриваню и по дзешец днї пре блокади рахунка подприємства, а чи тей жими будзе зогриваня вообще, то нїхто нє зна. (Здали би ше клими тим дзецом у оводи кед шпя на ценких мадрацох же би ше зограли….?!)

Слава Дижджу и най пада, можебуц нам дакус ошвижи розум, а могло би можебуц ище дакус и слунко зашвициц, та нам озда блїшнє же ше проблеми нє ришую так же их видрилїш зоз фокусу!