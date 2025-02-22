Кед балон постанє забава

Кажда пинята уникатна – може буц у форми облюбеного юнака зоз рисованого филму, животинї, числа, лєбо дацо друге цо ше задума.

Цифровани, забавни и полни зоз нєсподзиванями – нєшка пиняти обовязна часц велїх преславох, а окреме дзецинских родзених дньох. Гоч походза зоз Латинскей Америки, популарни су ширцом по швеце, а остатнї роки их вше частейше мож видзиц и у нас. Традицийно, пиняти ше полнї зоз лакотками и малима дарунками, а циль же би славенїк, лєбо госци, зоз завязанима очми и зоз палїчку у рукох розбили пиняту и же би з нєй випадли лакотки.

Же би ше направело пиняту, треба буц сцерпезлїви, креативни и мац схопни руки, а праве таки ма и наша собешеднїца, Анамария Канюх зоз Дюрдьова.

Анамариї правенє пинятох нє робота, алє гоби хтори пренашла цалком случайно. Шицко почало пред даскельома мешацами, кед була зоз фамелию на дзецинским родзеним дню, дзе була и пинята хтору дзеци одушевено розбивали. Тото ю инспировало, та пробовала єдну направиц.

Идею, котра єй пришла на розум, подзелєла зоз супругом Мирославом, а вон ю такой потримал. Перша пинята настала прето же була любопитлїва и жадала обрадовац своїх синох, а пошвидко єй робота прицагла увагу и других родичох.

Треба ше рекламовац

– На початку сом ше обавала чи вообще и почац правиц пиняти, понеже у валалє и у околїску уж єст даскельо особи хтори то робя, алє ме супруг потримал и так шицко почало. Направела сом першу пиняту и була сом задовольна як випадло, та сом фотоґрафию положела на Инстаґрам и Фейсбук, же би и други могли видзиц. Потим сом направела и другу, хтору мой старши син однєсол товаришови як дарунок за родзени дзень, та ше пречуло же то я направела – започина Анамария нашу розгварку и предлужує бешедовац о тим як випатрало кед мала першу наручбину:

– Кед сом почала рекламовац тото цо робим, пошвидко ше ми явела жена хтора у ствари була перша моя муштерия. Вона ми послала фотоґрафию же бим видзела як сце най випатра пинята, преценєла сом же можем тото направиц и пошвидко зме ше догварели коло шицкого. Жена була наисце задовольна, а и дзеци тиж так. Послала ми аж и знїмки зоз родзеного дня, та ми було мило кед сом видзела як ше дзеци радую – гварела Канюхова.

Родичи найвецей наручую

Пиняти найчастейше наручую родичи хтори жадаю же би на родзеним дню їх дзецка було забавно и интересантно, а дзеци одушевени кед видза тоти интерактивни бависка. Анамаия наручбини мала и од бабох и дїдох хтори сцу нєсподзивац свойо унучата. Интересантне же то, углавним, младши баби и дїдове, полни зоз енерґию котри жадаю своїм наймилшим пририхац дацо нєзвичайне.

Празна пинята кошта тисяч пейсто динари, цо подрозумює основну конструкцию и украшованє самей пиняти. Анамария нє купує лакотки хтори ше кладзе до пиняти, понеже, як гварела, вец чежко ускладзиц цену зоз жаданями и потребами каждого клиєнта. Родичи сами вибераю и купую лакотки, хтори вона положи нука. Так шицки можу прилагодзиц змист пиняти спрам своїх жаданьох и буджету.

Папер, лїпкаче и мрия

На початку наша собешеднїца мала модели по котрих правела пиняти алє, як ше робота розвивала, почала их правиц по наручбини.

Треба часу же би ше направело пиняту и то нє єдноставни процес. Вон вимага сцерпенє, прецизносц и любов ґу детальом. Шицко почина од єдноставней основи – надутого балону. Вон фундамент будуцей пиняти, алє пре його крегкосц треба з нїм осторожно поступац.

Перше треба порихтац мишанїну за лїпканє, хтору ше прави од древофиксу и води. Тоту мишанїну ше хаснує за притвердзованє паперу, хтори, пасмо по пасмо, формує черству структуру пиняти. Перше пасмо паперу ше осторожно лїпка за балон и охабя же би ше осушело найменєй двацец штири годзини, лєбо кратше на цеплим месце. Заш лєм, при сушеню треба буц осторожни, бо кед барз горуцо, та балон зна пукнуц и знїщи ше шицко цо сце направели.

Потим кед ше перше пасмо паперу цалком осуши, додава ше и друге пасмо исто як и пред тим. Велї кладу два, алє наша собешеднїца кладзе и треце пасмо, бо сце буц сиґурна же конструкция будзе досц черства. Кед ше и треце пасмо осуши, осторожно ше предзирави балон и вицагнє ше го зоз нукашньосци, та останє черства паперова школька хтора основа за дальше украшованє.

Ту почина найкреативнєйша часц процесу. З пиштольом за силикон ше лїпка креп папер же би пинята мала препознатлїви випатрунок. Окрем креп паперу, Анамария хаснує и колаж папер и рижни други материяли, у зависносци од того яки модел пиняти вирабя. Кажда пинята уникатна – може буц у форми облюбеного юнака зоз рисованого филму, животинї, числа, лєбо дацо друге цо ше задума. Модели хтори наша собешеднїца вирабяла то єднорог, трактор, барбика, диносаурус, Елза, сова и велї мотиви зоз рижних рисованих филмох.

– Уметносц правеня пиняти у детальох, алє треба буц и сцерпезлїви, бо цали процес тирва даскельо днї. Дзеци ми ище вше мали и през дзень нє мам часу, та робим кед вони шпя, а часто то и до двох после полноци. Алє, труд хтори уложени до виробку пиняти постава значни теди кед вона конєчно „ожиє” и обрадує славенїка и його госцох – визначела наша собешеднїца, хтора нашу розгварку закончує зоз словами же нєт нїч красше од дзецинского ошмиху.