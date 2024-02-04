Кед дружтвени мрежи губя язик, можу го и виправиц

У комуникациї на дружтвених мрежох помали медзи нами самима щезує наш мацерински язик, а кед вон щезнє, анї нас вецей нє будзе, толкує мотив прецо настал „Петро Пис” наставнїца руского язика у керестурскей Ґимназиї Люпка Малацко

Мац на Инстаґраму або на Фейсбук боку за приятеля профил хтори ше вола Петро Пис барз добре, поучне и хасновите. Кед видзице же вашо приятелє уж приятелє зоз нїм, пошлїце и ви вимогу за приятельство, запровадзце го и ви. Хасну од того профилу будзеце мац вшелїяк.

Роби ше о интересантним проєкту обдуманим же би ше хасновательом на єдноставни, швидки, и насампредз нєшкайшим ґенерацийом блїзки и розумлїви способ дали он-лайн поради о руским правопису.

За проєктом стоя ентузиясти ‒ наставнїца руского язика у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, односно у рускей Ґимназиї, як и єй школяре зоз руского ґимназийского оддзелєня 3-I. Дакедишня ґимназиялка, нєшка студентка трецого року ґрафичного инженєрства на новосадским ФТН Сара Планчак обдумує дизайн профилу и пласованє обявох. Роби з ентузиязмом и почитованьом, а так ше, як гвари, и далєй чувствує же є часц своєй Ґимназиї.

Як толкує професорка Люпка Малацко, идея ше зявела практично од початку як почала робиц у школи 2012 року, кед на огласней табли замерковала ґраматично нєправилно и вшелїяк написани оглашки. Коло тих гришкох прилїпели обяву зоз апелом же, кед же зме уж Руснаци, треба писац на мацеринским язику, почитовац го и писац правилно.

– И сама сом почала сликовац оглашки же би сом дзецом на годзинох указала на гришки. Розправяли зме о оглашкох, виправяли гришки и учели правопис на практичних прикладох. Зоз зявйованьом дружтвених мрежох, кажде з нас ше отвера до явносци, и такой мож видзиц цо знаме а цо нє знаме, язични гришки обачлївши.

Єдна ґенерация дзецох ми давала слики погришно написаних обявох, та зме з нагоди Дня мацеринского язика направели интересантну виставу дзе зме спозорели на проблеми у надписох. Було барз нєприємне видзиц же назва улїчки у Руским Керестуре погришно написана як „Пето Кузмяк”… Особнє ми завадза же пишеме зоз сербску латинку по руски и же то уж нїкому нє завадза. У комуникациї на дружтвених мрежох помали медзи нами самима щезує наш мацерински язик, а кед вон щезнє, анї нас вецей нє будзе, толкує наставнїца Малацко свойо мотиви.

Причини вецейнїсти, дацо нє знаме написац, а ище горше же анї нєбарз дзбаме о мацеринским язику. Єст друковани приручнїки и хасновити рубрики о правопису у руских часописох, алє вони доходза по огранїчене число публики. Прето профил „Петро Пис” поставени на дружтвени мрежи. На єден способ, медий на хторим ше проблем з правописом оголєл, тераз понука и його ришенє.

Од початку 2023/24. школского року зоз школярами 3-I руского оддзелєня Ґимназиї почали обудмовац идею же би, конєчно, перши обяви 29. новембра вишли до явносци, односно на Инстаґрам и Фейсбук профил „Петро Пис”.

– Инстаґрам дошлєбодзує 9 слички. Перша нам наслов, на остатнєй наглашуєме потребу чувац кирилку. На седем сличкох треба уклопиц проблем и ришенє, зжато, же би то нє була лєм суха информация. Кажда обява муши буц интересантна и нам и другим. Школяре доставаю домашнї задаток, кажде дацо роби цо себе задаме за тему, я препатрим, та покрациме, кориґуєме, дацо шмишне уруциме, дацо интересантне. Маме наисце вельо идеї цо шицко робиц, сцеме обрабяц и лексику, жадаме ше фокусовац на рускосц, толкує Малацкова дальши плани.

Школяре 3-I оддзелєня керестурскей Ґимназиї котри участвую у пририхтованю профила „Петро Пис” гваря же цала класа задовольна же порушали цошка цо може дакого спонукнуц, уплївовац на других же би руски язик и писмо хасновали правилно. Гваря же кед хтошка наисце люби и почитує руски язик, вец му тото робиц нє чежко. Як цо би анї хасновательом нє требало буц чежко закукнуц на профил и кориґовац ше. Обачели же одкеди ходза до Ґимназиї, виправяю єдни других у бешеди, а же за тото найбаржей „виновата” праве професорка Люпка Малацко котра их на годзинох такой виправя. Аж ше и дома, у фамелиї, почало баржей мерковац на язик, бо виправяю и своїх у обисцу. Найвекша спокуса анґлийски слова и фрази, за хтори часто нє знаю адекватне поняце у мацеринским язику. Терашнї ґимназиялци наздаваю ше же „Петро Пис” будзе вецейрочни, длуготирваци проєкт и же ше и шлїдуюци ґенерациї заинтересую отримовац го.