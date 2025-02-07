Кед єст дзеки и сцелосци – нє иснує нєможлїве

Крашнє декоровани и богати столи представяю важну часц означованя значних подїйох. Анї єдну преславу нє мож задумац без рижних сладких и сланих лакоткох, тортох, котри госцох прицагую зоз своїм випатрунком и фарбами. У нїх уживаю шицки, од наймладших по найстарши ґенерациї. А на тих столох, як смачна и красна коруна велїх преславох, мож часто найсц праве и лакотки нашей собешеднїци.

До виробку лакоткох, медовнїкох, тортох, Сузана Арх зоз Коцура ше давно упущела. Спочатку у єй смачних ручних виробкох уживали фамелия, приятелє, а пред трома роками ше одшмелєла, та свойо продукти понукла и другим.

– Уж длугши час то робим за себе и блїзких людзох и праве вони були тоти котри ме кус поґурали же бим розширела роботу – почина приповедку Сузана – перше сом почала правиц хижки зоз медовнїка. Направела сом их дома своїм дзецом, пачело ше им, а и мнє, и так шицко почало. Кед дзеци були менши, часто их нє мал хто причувац, а ту и було и обовязки коло обисца, та ми то на даяки способ було сцеканє од шицкого стресу. Тераз уж анї нє знам кельо сом хижки з медовнїка направела за шицок тот час – гвари Сузана з ошмихом.

Вариц, гнєсц и печиц вше любела

Як гвари, вше любела правиц рижни лакотки, гнєсц цесто, вариц, випекац рижнородни печива… Окрем того, з оглядом на тото же у фамелиї Архових єст тройо дзеци, та кед ше сцело, наприклад, їх преслави родзених дньох збогациц з лакотками и торту, кед ше поручує, вец требало видвоїц и вельо пенєжи. Та Сузана, щиро гвари, пробовала шицко олєгчац и приготовиц сама.

– Кус покус и ниа, розвила ше робота. Вшелїяк, же то шицко мож лєпше, алє я задовольна. Шицко почало од медовнїкох и лєм ше ширело, так же тераз рихтам лакотки за слани и сладки стол за рижни преслави, а правим и торти. Алє, до ширшей роботи зоз тортами ше нє плануєм упущовац, правим лєм так за узши круг людзох, понеже торти вимагаю и простор и вельо того – гвари Сузана – кед сом почала робиц, одлучела сом же нє будзем у асортиману мац таке яке маю и други, алє обдумам дацо свойо, иншаке. Почала сом правиц пасмово полнєни жемлїки, мини слани пампушочки, пасмово полнєни фишеки… Велї жени у валалє ше з тим занїмаю и здогадуєм ше же кед сом почала правиц „сланиши”, о мешац скоро кажда жена таке исте понукала. Часто ше случує же єдна од другей препатраю, а я то нє любим. Алє, намагам ше на тото патриц лєм так же зме єдна другей конкуренция, а на концу, здрава конкуренция вше добра.

Квалитет и смак ше препознава

З даєднима колеґинями ше Сузана чує, подогваряю ше, посовитую кед треба и помогню єдна другей. Часто при нєй наручую людзе з околних местох, алє єст муштериї и з валалу. Як гвари, найдзе драгу по нїх, а очиглядно и вони по ню. Тото цо понука мож видзиц на Фейсбук боку Сладки и слани лакотки (Slatke I Slane Poslastice), a достава лєм позитивни коментари.

– Промовованє на дружтвених мрежох вельо значи, а думам же тото цо направим анї нє таке драге. Наисце вше достанєм лєм красни коментари, же шицко смачне, добре, и то тото цо ме виполнює. А медовнїк кед направиш и кед го даш дзецку, йой тото щесце и його ошмих од уха по ухо, га нїч нє мож зоз тим поровнац – бешедує нашмеяно – алє же биш могол заробиц, мушиш розвиц тарґовище и прицагнуц людзох, та наприклад, кед правим торту, попри тим направим и 10 мини пампушочки и дам их задармо. Зоз красним ґестом достанєш озда лєм красни одвит, и гоч є мали, верим же муштерийом значи. А квалитет и смак ше препознава, и углавним, хто раз наручи дацо при мнє, приходзи и ознова.

Кед ше почала занїмац з тоту роботу, як щиро гвари, мало мала прибору, та мушела вельо уложиц и накуповац шицок алат котри єй бул потребни же би лєпше и лєгчейше робела. Же би була напреднєйша и иншака, у тей роботи муши нєпреривно укладац.

– Медовнїки нє драги, нє треба вельо пенєжи за материял, алє вимагаю вельо сцерпеня. Нє мож зробиц шицко одразу, за кажду часц виробку треба видвоїц часу, док го вималюєш, док ше осуши, та вец док го запакуєш. Тераз, кед видзим слики як сом робела пред даскельома роками у одношеню на тото як тераз випатраю мойо медовнїки, сама ше зоз собу одушевим – шмеє ше наша собешеднїца и додава – медовнїки ше роби у вецей пасмох, перше ше роби подлогу, вец малюєш, а я нє мам дехидратор и шицко ручно сушим, так коло пеца. Думам же их анї нє може гоч хто правиц, треба труду и таланту, а и три годзини же биш го закончела. За єдну хижку з медовнїка, наприклад, ми треба три днї же би була готова, вельо часу и труду. То вообще нє лєгка робота.

Дума же пред тим, можебуц, анї нє була така креативна, алє як гвари наша собешеднїца, озда то з часом, з роками придзе. А кед ше упущовала до тей роботи, сцела буц голєм кус иншака як други.

– Углавним, шицко цо правим, вше рецепт кус вименїм, присподобим ґу свойому смаку, так же и кед можебуц дацо исте як цо и други понукаю, заш є кус иншаке. Полнєни жемлїки, наприклад, нїхто нє понука, то рецепт з моєй глави. Правим и чоколадни кексочки, за тото рецепт я здумала, и наисце су смачни и вельо ше достанє у кили, алє затераз ище ридко хто поручує прето же нє знаю людзе. Треба ше одшмелїц, пробовац, та нє побануєце – гвари Сузана.

У кухнї, у загради, за шивацу машину

Окрем же є схопна у кухнї кед прави кифлочки, колачики, чоколадово шерца и други лакотки, Сузана уж други рок шиє и обуй з дому за єдну фабрику з околїска, кед ма часу. Як гвари, дакус то чежко робиц, алє єй найважнєйше же може буц дома з дзецми, а тиж и заробиц пристойну плацу. А през лєто наша собешеднїца роби з малинами, та правела и ликер з малинох за предай.

– Нє любим шедзиц и нє робиц нїч, така сом же ме место нє трима. Вжали зме жеми под аренду, тельо же бим могла сама шицко посцигнуц. Мали зме малини у нашей загради, и залоньским кед спаднул тот моцни каменєц були наисце красни, алє ляд шицко знїщел и ту анї шлїдуюцого року нє було нїч. Углавним, шицко сама робим – оберам, предавам, отримуєм, залївам, пирскам и прикармюєм. Найчастейше их предавам на улїчки у Вербаше дзе ше през лєто предава швижу овоц и желєняву, нє сцем их дац на одкуп бо мало плаца за нїх. З єдней часци малинох сом направела ликер, одредзену часц сом положела до змаржляка, єдна часц пошла до Нового Саду, а тото цо за предай ше и попредало. У нашим валалє єст досц и малинарох, алє ше велї розчаровали, окреме теди кед ляд побил и знїщел урожай, а ту и мала цена котру понукаю. Алє ми були упарти, гоч мож повесц же зме три роки задармо робели з малинами, без заробку. Аж треци рок зродзели, були красни, попредало ше, и поспишело нам ше покриц трошки. Тераз би требало исц лєм на лєпше. Шицко то живот на валалє, кажде ше бори як зна и може.

Любела би єдного дня свою роботу дзвигнуц на висши и озбильнєйши уровень, алє є свидома же то вимага и векши простор, же треба вецей укладац, та нє понагля. Велї ше упущовали до таких и подобних роботох, алє нє витирвали у тим. А тей младей жени сцелосци и упартосци нє хиби.

– Дзеци вше ту коло мнє кед ше роби, помагаю, алє наймладши хлапец такой бере свою малу розвалку и розганя, роби зо мну, як прави мали майстор – бешедує през шмих – так же, можебуц, ту и мой нашлїднїк. И то моя приповедка. Можем повесц же було наисце чежки периоди, и зоз троїма дзецми и шицкима обовязками коло фамелиї нє було лєгко, алє ниа, я ше трудзим, робим, и нє одуставам, озда як и кажда друга жена. А кед єст потримовки, дзеки, сцелосци, и дзецински ошмихи хтори це провадза, нє иснує нїч цо нєможлїве – закончела з ошмихом приповедку наша собешеднїца, млада и скромна, а вредна и схопна, по нашим думаню – жена шаркань.