Кед любиш свою роботу вец є и лєгчейша

Млада супружеска пара Варґово з Руского Керестура и професийни колеґове. Др Александра 2017. року дипломовала на Медицинским факултету у Новим Садзе, а тераз є на другим року специялизациї на Педиятриї. Єй супруг Борис на истим факултету дипломовал 2015, а того року закончел и специялизацию за Общу гирурґию. Александра занята у Доме здравя у Кули, а Борис у Общим шпиталю у Вербаше.

Обидвойо су и родом Керестурци, дзе закончели основну школу, а штредню медицинску Александра у Новим Садзе, а Борис у Зомборе. Як одлични школяре одлучели ше и уписац на студиї медицини, но ту уж кажде ма свою приповедку.

– Уписала сом ше на напрям педиятрийска шестра прето же сом сцела робиц у оводи у яшелькох, и же бим мала фахову школу. Так ше ми попачела и медицина и робота з дзецми у шпиталю, же сом надумала и студирац медицину, и буц педиятер, гоч сом нє була сиґурна чи ше ми то уда. Була сом у штреднєй школи, а Борис ше уж уписовал на факултет кед зме постали леґинь и дзивка. Мнє вец лєгчейше ишло и мотивовало ме тото же кед вон може, можем и я, та зме ше вєдно надополньовали, потримовали и закончели шейсцрочни факултет – виприповедала нам др Александра.

Єй супруг, др Борис, як потримовку за професийну ориєнтацию мал школского товариша з основней школи, Славка Будинския.

– Славко надумал до медицинскей, та и мнє поцагло, гоч сом поправдзе теди ище нє знал цо бим точно сцел робиц. Вєдно зме закончели штредню школу, и теди сом уж знал же ше ми пачи медицина, та зме обидвоме були и на Медицинским факултету у Новим Садзе шейсц роки. После дипломскей роботи було обовязне стажирац, и то сом окончел у вербаским шпиталю, алє теди було административно нєдопущене достац роботу – надовязал ше др Борис о своєй професийней драги. Цикаве докончиц цо ше дотика його товариша Будинския же су обидвоме нєшка и специялисти гирурґиї лєм Славко васкуларни, а Борис общи гирурґ.

Дохторе нєдзечнє одходза до малих штредкох

Як приповедаю Варґово, кед закончели обовязне шейсцмешачне стажиранє, чежко було достац роботу пре державни мири, а поготов у векших штредкох. Др Александри прето перше роботне место було у амбуланти у Кляїчеве, у зомборскей Општини.

– Там сом була прията на конкурсу и добре було же сом у зомборским шпиталю мала и двотижньову обуку на педиятриї. Велї дохторе нє сцу пойсц робиц до малих штредкох. Там як початнїк барз чежко робиц, бо сце сами, а треба буц одвичательни. Алє на такей роботи ше и найлєпше научи як треба робиц, поготов кед єст даяки окремни случай, вец то наисце драгоцине искуство – потолковала др Александра. Лєм о три мешаци глєдали дохтора у кулским Дому здравя, та др Варґова прешла блїжей ґу дому. Од децембра 2018. дакус робела у керестурскей Aмбуланти, а вец мала оправдане претаргнуце, бо народзела сина Ивана 2019. року.

– Врацела сом ше робиц и по потреби то було у вецей местох т.є. амбулантох, а у медзичаше глєдали и педиятрох, та ше виполнєл мой сон. Вше сом жадала, та и тераз любим робиц зоз дзецми. Одобрена ми специялизация праве на педиятриї, и тераз сом на половки тей драги. Попри преподаваньох на факултету, робим на Институту за мацер и дзецко у Новим Садзе – гвари млада дохторка.

Професийна драга др Бориса тиж одведла до Дому здравя у Кули дзе робел три мешаци, а три у Вербаше у шпиталю. Медзи оддзелєнями хтори мал обисц, ту була и гирурґия и ту такповесц його гирурґийни початки.

– По програми сом там мал буц два тижнї, а остал сом дакус длужей. Од скорей ше ми тота робота пачела, а на пиятим року зме мали гирурґию и вельо часу сом препровадзовал у Урґентним центре док тирвала пракса при єдному дежурному професорови. Роздумовал сом и о тим же гирурґия вимага и мануелни схопносци, та сом нє бул сиґурни, бо єдно то було тото цо жадам, а друге, ламал сом ше чи ше ми таке уда – поздогадовал ше др Борис. Як гвари, у Вербаше на стажу го замерковали, и шицко було добре кед слово о його початнїцким закладаню, лєм нє було простору за роботне место пре державну забрану.

– Прето сом волонтирал вецей як пол рока праве на Гирурґиї, алє ми роботу нє могли обецац. У медзичаше ми з Бироа було явене же ми нашли роботу у Суботици, алє сом одбил прaве пре жаданє за гирурґию и ище дакус ризиковал и предлужел волонтирац у Вербаше. О два мешаци сом достал роботу, перше на замени на Интерним оддзелєню, а вец стаємну на Урґентним гирурґийним приєму. У шлєбодним чаше сом и далєй волонтирал на Гирурґиї док єден гируґ нє пошол до пензиї, та ше отворело и роботне место, и достал сом специялизацию. Тирвала пейц роки, два сом бул у Вербаше, а вец ище три роки по клинїкох и институтох у Новим Садзе и Сримскей Каменїци, тиж на гирурґийних оддзелєньох. Учел сом ше и при нашому професорови др Янкови Пастернакови, котрому сом барз подзековни и за лобиранє коло специялизациї, а два мешаци сом бул при ньому и на васкуларней гирурґиї и видзел його вельки квалитети, як по людских прикметох так и по гирурґийних схопносцох и академским знаню. Вон вельки фаховец и професионалєц. Подзековни сом му за шицко – заключел др Борис.

Вибрали жиц на валалє

Варґово остали жиц на валалє пре вецей причини. Видзели же синови Иванови ту лєпше одрастац у валалскей шлєбоди, коло дїда и бабох котри вше на помоци кед мама и тато на дежурствох, або у ученю… Гваря же за тераз нє планую даґдзе пойсц, задовольни су зоз тим цо по тераз посцигли, а цо ма и свою нємалу цену. Треба ше вельо того одрекнуц, бо фамелия досц церпи кед сцеш професийно напредовац, прето думаю же треба поставиц гранїци. Обидвойо гваря же любя свою роботу, та з дзеку на ню одходза.

– Любим виволаня и нєпредвидзени ситуациї, окреме кед видзиме конкретни резултати котри посцигуєме з операцию. Но, така робота и стресна и часто ю „ношиме” и дому, та и на рочни одпочивок – гвари др Борис, а др Александра предлужує:

– Чежка робота прето же є барз одвичательна, гоч пациєнт дзецко, а гоч одроснути, бо дачий живот у питаню. Кед дзецко, вец ище чежше, окреме його родичом. Гоч ми дакеди и знаме же то нє страшне, родичом то стресне, та нам додатно чежше и одвичательнєйше. Барз важне на час препознац хороту и правилно лїчиц и кед треба пациєнта даґдзе послац, муши ше на час одреаґовац.

Алє якошик кед ше люби роботу, кед видзиш же ши комушик помогнул, лєгчейше подношиш єй чежши боки. Барз добре и тото же єдно друге цалком розумиме и помагаме себе и у роботи и кед ше треба розтерховац – гвари на концу др Александра.

Шицко покончели на час

Др Александра младша, та дипломовала 2017, а др Борис 2015. року у юлию. 2018. року ше побрали, а о рок ше народзел син Иван. У медзичаше др Борис закончел ище пейц роки специялизациї за общого гирурґа, а специялистични испит бул нєдавно, у юнию 2024. року. Др Александра тераз на половки, т.є. на другим року специялизациї на Педиятриї у Новим Садзе, а др Борис стаємно заняти у вербаским шпиталю.