Кед ше зисци заплановане 

У сучасним дружтве здравствени услуги постали важни сеґмент тарґовищней економиї. Попри фаховосци и медицинского знаня, успих у тей обласци часто завиши од планованя, укладаня и присподобйованя потребом тарґовища. Физиотерапеут Деян Михняк приклад як професийни розвой може буц повязани з економским роздумованьом и поднїмательством

Деян Михняк зоз Дюрдьова после законченей штреднєй Медицинскей школи у Новим Садзе, на напряме физиотерапеут, предлужел свойо образованє на Медицинским факултету и здобул званє дипломованого терапеута. Предлужел ше усовершовац на мастер студийох спортскей медицини на Универзитету, тиж у Новим Садзе. Пoпри формалного образованя Михняк закончел и даскельо курси медзи хторима и dry needling технїка, обука за третман цела, вакуум терапия и flossing тарапия. Тоти специялизациї маю значни тарґовищни потенциял, бо як терапеут може понукнуц рижнородни и специфични услуги, а праве вони значни фактор при конкурентносци, бо пациєнти вше частейше глєдаю швидки методи окрипеня и виздравеня.

Пред тим як цо почал роздумовац о власним бизнису, Михняк седем роки робел у приватней поликлинїки у Новим Садзе, котра позната по роботи зоз спортистами.

– Одмалючка любим медицину и спорт, то ме вше цикавело. З часом сом похопел же би було найлєпше злучиц тоти мойо два прихильносци, вибрал сом тото цо ми було найлоґичнєйше и нїґда сом нє побановал. Припознавам же одвше жадам робиц як физиотерапеут у даєдним спортским клубу, а потамаль ше учим же би моя робота з пациєнтами була замеркована и, насампредз, добра – гварел Деян.

Шлїдуюци крочай – приватна пракса

Свидоми часох у котрих жиє, наш собешеднїк добре вианализовал цо може и цо жада витвориц, а за свойо трицец пейц роки посцигнул досц. Шмели, одвичательни и амбициозни крача ґу новим виволаньом. Пред даскельома роками почал робиц приватно, а влонї ше презнал, добре ше розпитал, та одлучел отвориц приватну праксу. То будзе шлїдуюци крочай у його кариєри.

– Док зберам искуство у пракси, робим у Дюрдьове и Новим Садзе, на велько роздумуєм порушац приватни бизнис. Мам уж задумку, лєм треба шицко финализовац. Преценєл сом же на початку треба уложиц коло три тисячи евра, а за простор ми треба видвоїц коло тристо евра на мешац. Тото цо добре, то же за технїку котру я найчастейше применюєм, а котра вше популарнєйша, нє потребни апарати, алє схопни руки, игелки и пантлїки, а тото уж шицко мам. Мам и товаришох котри робя на приватно и маю свойо поликлинїки, та сом упуцени до функционованя найважнєйших сеґментох того цо ме интересує. Мой план обдумани, розпитал сом ше о розходох и о тим цо важне, та чекам праву хвильку почац нову роботу. Даєдни часци медицини нє спадаю под пдв, та ше од того нє боїм, гоч знам же потребни час же би ше роботу розробело. Важне порихтац шицко цо треба, алє барз важне мац и своїх пациєнтох котри задовольни зоз вашу роботу и котри вам веря – гварел Деян и предлужел же терапиї котри применює барз швидко даваю резултати. Вон зоз свою власну шестру Валентину Михняк планує робиц вєдно у медицинскей терапиї. У тей хвильки вона жиє и роби у Нємецкей, там закончела вецей курси за масажу и назберала искуства же би ше єдного дня придружела ґу братови. Таки тим годзен мац и барз добри економски ефект, бо би преширел палету услугох и оможлївел розвой фамелийного бизнису, а вон заш часто ма предносц кед слово о заєднїцких цильох, лєгчейшей орґанизациї и длугорочним планованю.

Терапиї котри швидко даваю резултати

Деян жадал закончиц курси за акупунктуру, алє гвари же су у Сербиї нє барз заступени, та вибрал закончиц тоти котри найподобнєйши. Наприклад у dry needling технїки ше хаснує акупунктурни игелки котри ошлєбодзую боль и напартосц у мускулох, а то праве тото прецо ше пациєнти пре стил живота найчастейше поносую. Закончел Деян ище даскельо технїки, ришує и кед дахто ма проблеми зоз тетивами, з мегку тканю и мускулами вообще.

– Намагам ше мац добри приступ ґу пациєнтом, послухац их и нє обецовац им вельо, алє буц реални. Видзи ше ми же то почитую. Медицина така же нє мож вельо напредок повесц, нє мож нагадовац, алє треба причекац и ослуховац як реаґує цело. Я сцем и мотивовац людзох, понеже психолоґийни приступ тиж важни – гварел Деян и нє таї же пациєнтом барз знача тоти терапиї, бо швидко даваю одлични резултати. Та, заш лєм, найважнєйше му же би ше добри глас о його роботи далєко чул.

Приклад Деяна Михняка хтори пошвидко почнє робиц у Дюрдьове указує же сучасни здравствени професиї нє повязани лєм з медицину, алє и з економским поднїмательством. Укладанє и образованє, нєпреривне усовершованє, планованє трошкох и реални попатрунок на потреби тарґовища можу буц пресудни фактор за успих у приватней пракси. Праве прето физиотерапия нєшка нє лєм важна медицинска професия, алє и перспективна поднїмательска нагода у сучасней економиї.

Рух найлєпши лїк

Деян нєдвосмислово гвари же найвекши проблеми и при женох и при хлопох то болї у похребцини, окреме у долнєй часци. Як гвари, то пре стил живота, швидко ше жиє, а людзе нє барз покладаю на физичну активносц. Подле триманє и робота за рахункаром ище як зохабяю пошлїдки на чловеково здравє.

– Вецей нєт розлики анї же чи дахто старши, чи младши, векшина популациї ма проблем з похребцину. Найчастейши то ишияс у долнєй часци, а пре подли стан у горнєй часци нє раз зацерпню руки. Мускули нє сцагнути лєм пре нєдобре триманє, або шедзенє, алє и пре стрескотри єден з найвекших проблемох, окреме у часци там дзе шия и плєца. Прето найлєпши лїк за цело то рушац ше – гварел Деян.

Роздумовал о одходу

Сербия нє у дефициту зоз физиотерапеутами, а то нє так у велїх державох у Европи, та прето Деян розумовал пойсц робиц до иножемства.

– У моїм фаху чежко найсц роботу. Єст вельо физиотерапеутох котри чекаю роботу. Єст два способи за успих у тей роботи – отвориц приватну клинїку, або пойсц робиц до иножемства. Иншак нє мож, бо плаци у нас мали. И я єден з тих котри ше учел по нємецки и нашол сом себе клинїку у котрей бим робел у Нємецкей, алє сом, заш лєм, на концу одлучел остац у Сербиї. Мам лєпши плани – гварел на концу Деян Михняк.