Кед свою роботу робиш з любову, успих нє може виостац

Прави виключно природни козметични продукти – за допатранє твари, цела, власох и лубриканти.

Природа єдинствена, совершена и обдарена, а красота єдноставна. З природи треба брац лєм найлєпши состойки и одруциц шицко цo звишне, без компромису. З глїбокей любови ґу природи и єй чудесним моцом виросла и Поднїмательна роботня „Затина” котру успишно водзи и патри на ню з гордосцу и радосцу поднїмателька Злата Штрбац з Коцура. Єй вира до нїжней моци рошлїнох, нєпреривни виглєдованя и усовершованя приведли до розвою строго контролованей природней козметики у тей малей ремеселнїцкей роботнї.

Продукти котри наша собешеднїца прави, починаюци од вибераня состойкох, прейґ сучасних формулацийох по биорозкладаюци пакованя, найлєпши доказ єй одношеня ґу природи и єй очуваню.

− Почала сом робиц тоту роботу з 500 динарми и спочатку идея була же бим правела лєм миделка. Купела сом ґлицеринску базу и почала вилївац миделка у фурмох, а тераз бим ше на тото нє врацела – з ошмихом почина приповедку Злата и предлужує – найволїм зоз свою руку направиц рецепти и формулациї за шицки продукти. Наисце сом ше залюбела до тей роботи. Пробуєм, направим раз, други раз, провадзим яки емулзиї, як уплївую на скору и як ше на нєй справую. Намагам ше же би у моїх продуктох було цо вецей овлажовачох, же би дїйствовали глїбоко до скори, же би скора нє випущовала воду и же би нє дехидровала, як и же би ше чувствовало тото гадвабне блїщанє и же би ше кус подмладзела. Козметика нє може спомалшиц зявйованє ранцох на твари, козметика нє може спомалшиц старенє, може лєм допатрац скору. Кому ше поспишело старенє застановиц?

Злата закончела Практичну школу козметики дзе достала диплому и сертификат, а дипломи ма и з тарґовинскей школи, технолоґиї олєйох, курсох за компютери и ґрафични дизайн, котри закончела кед почала тото шицко робиц, так же и шицку ґрафичну часц роби сама.

− Робела сом у тарґовини котра препадла и почала сом робиц у амбуланти робиц як пораячка. Тото ми було чежко, теди сом народзела и дзецко, було вельо обовязки, алє на концу − тельо сом ше школовала и нє сцела сом ше помириц з таку роботу. Способна сом, вредна и роботна, сцела сом робиц ище дацо. Пришла сом на идею правиц миделка и од того шицко почало. Робота ше почала розвивац вше баржей, мнє ше то пачело, и можем повесц же ми ше шицко тото удало. Як идзе тарґовище так идзеш напредок, провадзиш хто ци цильна клиєнтела, цо глєдаю, цо им треба, яка им скора… Нєпреривно сом унапредзовала продукцию, бо думам же клиєнти заслужели квалитет. Прешлого року сом ше випендрала три ґарадичи висше зоз шицкима формулациями, рецептурами, амбалажу, налїпками, лоґом, шицко сом дзвигла на висши уровень. Провадзим тренди и иновациї у козметики и муштериї одушевени – щиро гвари.

ПРИРОДНИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ТВАР, ЦЕЛО, ВЛАСИ

У „Затини” мож найсц виключно природни козметични продукти – за допатранє твари, цела, власох, а Злата направела аж и єден козметични продукт за окремни намени − природни лубрикант з котрим, як гвари, муштериї презадовольни, понеже то ище нїхто нє направел природне.

− За твар мам водово, олєйово и крем-ґел серуми, гидратантни маски, балзами и пени за чисценє твари, природни мидла котри ручно правим зоз жимним поступком од сапонификованих рошлїнских олєйох. За цело правим масла, нїжни балзами и емулзиї, ґели за допатранє после депилациї и бритвеня, млєко за цело. За власи у понукнуцу мам шампони, балзами за власи – чечни и тварди, гиялуронски лосион за гидратацию и реґенерацию власох, олєй процив опаданя власох. Пилинґи тиж мам рижни и видзим же их муштериї наисце барз фино прилапели, прето же су нє тоти звичайни з цукром. Ту слово о емулзийох з маслиновима маґочками лєбо з маґочками з бруснїци. Тоти емулзиї 2 у 1 – пеня и умиваю скору и пилинґую ю, нє муши ше нїч инше попри того хасновац. Мам и масажни олєї, релакс масажни олєї, туш купки за опущованє, нє можем направиц тельо кельо можем попредац, а почала сом правиц и шампони за псох − з ошмихом бешедує далєй.

Злата шицко роби сама провадзаци еколоґийни принципи, же би нїч нє було чкодлїве за животни стредок − набавя амбалажу склєняну и рецикловану, мидла еколоґийни и нє хаснує палмово масци и палмов олєй. Нащивює рижни манифестациї дзе представя свойо продукти − Ноцни базар, Фенсерай смакох у Новим Садзе, манифестациї у Темерину, Зренянину, Беоґрадзе, Панчеве, Медзинародни саями туризма у Новим Садзе и Беоґрадзе, сотрудзує зоз туристичнима орґанизациями з Вербасу, Темерину, Бачкей Тополї… Член є и ЛАҐ „Шерцо Бачкейˮ и єй продукти мож найсц у їх предавальнї у Кули, дзе мали продукователє маю нагоду виложиц свою робу, предац ю, а на таки способ ше помага малим поднїмательом.

− Нїґда сом нє брала нїяки кредити, субвенциї од держави и подобне. Фирму сом реґистровала 17. фебруара 2020. року, праве пред початком епидемиї. Цали тот период сом преґурала сама, дошла поталь дзе сом тераз и я презадовольна з тим кельо сом посцигла и з квалитетом продуктох. Нє ганьбим ше анї за єден свой продукт, стоїм споза каждого, а ношим их и до Институту за явне здравє на випитованє − гвари Злата и додава − мойо продукти уж препознатлїви ширшому кругу трошительох як окреме квалитетни продукти котри випитани и випробовани. З муштериями мам барз фине одношенє, бешедуєме, франтуєме, а часто приходза ґу мнє най им препоручим даяки продукти, а то найлєпша реклама яка може буц.

НЄПРЕРИВНА ЕДУКАЦИЯ, РОБОТА НА СЕБЕ И СВОЇМ УСОВЕРШОВАНЮ

Кед слово о планох и цильох за будучносц, наша собешеднїца жада звекшац роботни простор и купиц машини за сипанє кремох, правенє туш-бомбох… Понеже продукция и поглєдованє вше векши, планує мац и дакого занятого, як и буц нєпреривно у тренду и у своїм понукнуцу мац стандардни продукти котри ше купує през цали рок, алє и таки котри актуални у лєтнєй лєбо жимскей сезони.

− Ходзим на рижнородни роботнї о козметики, а сотрудзуєм и зоз жену з Горватскей котра ма тарґовину козметичних продуктох. На єй роботньох доставаме формулациї, гутори нам цо нє треба робиц и указує нам на нєправилносци у тей роботи. Шицки средства котри хаснуєм сертификовани по Eко-цепту, шветовим каталоґу допущених природних субстанцох, и гоч вони нє виволую алерґиї, и з нїма вше треба буц осторожни, понеже ше при чловекови може зявиц алерґия у гоч хторей хвильки.

Злата нєдавно уписала и Start-up академию котру потримал Покраїнски секретарият за привреду и туризем и секретар др Ненад Иванишевич, як и Национална служба за обезпечованє роботи. У Ректорату универзитету у Новим Садзе почала ходзиц на преподаваня ґу др Индири Попадич у рамикох Start-up академиї „Змоцнєна, вона може шицко”. Мило єй же є єдна спомедзи 300 женох котри жадаю буц поднїмательки, же достанє ище єден сертификат и же усоверши знанє и о поднїмательству.