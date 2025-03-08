„Кед вам добре, вец нїч”

Обявйованє комплетней документациї о реконструкциї Гайзибанскей станїци у Новим Садзе. Одруцованє обтужбох процив гарештованих студентох, гражданох и активистох док тирваю протести. Виновни прияви процив тих хтори на протестох нападали студентох, професорох. Звекшанє средствох за державни факултети за 20 одсто.

То, у сущносци, штири вимоги хтори студенти поставели институцийом на початку блокадох факултетох хтори тирваю уж три мешаци. Остатнї даскельо тижнї у медийох мож чуц же студенти вимагаю правну державу у хторей институциї функционую у складзе зоз своїма компетентносцами, лєбо же єдноставно глєдаю одвичательносц за нєщесце на новoсадскей Гайзибанскей станїци.

Студенти вецей раз поведли и же список вимогох нє муши буц конєчни и же го мож прешириц, алє реално за тим нєт потреби, понеже вимоги так составени же власц гоч цо да пороби, нє може висц як побиднїк зоз тей ситуациї: кед сполнї вимоги, часц високопозиционованих политичарох може закончиц на суду, кед их нє сполнї, вец ма проблем на улїцох и парализу дружтва, а кед сцека од одвичательносци наздаваюци ше же протести прейду сами од себе, вец дава повод за сумню же дацо скрива и же є, можебуц, поштредно лєбо директно, виновата. Праве прето власц повторює же шицки вимоги сполнєти, алє исто так студенти повторюю же анї єдна вимога нє сполнєта цалком.

Ещи єдна ствар хтору студенти часто оглашую то же их политика нє интересує и же им шицко єдно хто на власци. Єдноставно, нє протестую прето же сцу звалїц СНС же би пришол дахто други хто ше будзе справовац як и актуална власц, протестую прето же сцу державу хтора будзе функционовац на принципу права и закона, а нє на принципу „буразерских” догваркох. Дистанцовали ше од опозициї, алє зато на своїм прикладу указую як би тота опозиция требала фукционовац.

Медзи студентами, як и у дружтве єст и лїво ориєнтованих и правоориєнтованих и проґресивних и конзервативних, алє кед у питаню заєднїцки циль шицко тото положели набок и тримаю ше єдиней важней ствари у тим моменту, а то претворйованє жеми Сербиї до держави Сербиї. Опозиция тот уровень дозретосци потераз нє указала. Маю исти циль: зменїц режим и превжац власц, алє то якош циль каждей опозициї и у каждей жеми. Маю свойо поцаги, алє ше то углавним зводзи на локални перформансни реакциї, а нїґда на акциї хтори би синхронизовано були орґанизовани по цалей жеми. Нє паметам кеди ше остатнїраз позберали вєдно, порадзели коло дачого и шицки ше тримали поради, без огляду на тото чи им ше то пачи чи нє, без огляду на тото цо думаю особнє о порадзеним.

И вец на концу ту и гражданє, хтори найважнєйши у цалей приповедки, и хторих ше то найвецей дотика, и хтори би требали буц и найгласнєйши у тим шицким. Медзитим, часц хтора за власц и гевти хтори научели „плївац” у тей системи, нє видза причину за протест лєбо пременку, им добре. Гевти други, после телїх протестох, зменох власци и розчарованьох, нє мотивовани же би каждодньово участвовали у акцийох хтори би тирвали хто зна покля.

И тераз маме пат позицию: шицки укопани до своїх декунґох и з часу на час єден лєбо други бок у офанзиви, алє векшей пременки на тим имаґинарним фронту нєт. Студенти предлужую ґурац свойо, алє вони сами нє можу пременїц дружтво и систему, а власц предлужує ґурац свойо, понеже видзи же медзи гражданством нє постої критична маса за пременку.

А док ше тот „деталь” нє пременї, док векшина людзох нє похопи же ствари нє падаю зоз нєба, алє ше за нїх муши особнє бориц, нє пременї ше анї ситуация. И могло би тераз дебатовац о тим як ше людзе мотивую, мобилизую за даяку идею, могло би о тим до сто єдней розправяц, алє на концу, у моїм розуме, то ше шицко, без огляду на политични прешвеченя, зводзи на єдно питанє: жадам тот и таки живот у тей и такей жеми жиц по конєц живота?

А ви тераз роздумайце, кажде за себе, та кед ше вам видзи же би могло и требало дацо меняц, вец меняйце кельо то у вашей моци. А кед вам праве шицко праве як треба и наисце вам добре, гат ‒ вецка нїч!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.