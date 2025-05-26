Означени Дзень школи „Петро Кузмяк” (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” всоботу, 24. мая означела дзень своєй установи котри пада 25. мая.

Дзень Школи означени скромно, а з акцентом на 80-рочнїцу першей нїзшей реалней ґимназиї на руским язику (нєшка то висши класи осемрочней основней школи), котра почала з роботу 25. фебруара, 1945. року.

З тей нагоди пририхтана вистава документох и фотоґрафийох, а на тоту рочнїцу здогадла и директорка Школи Наталия Будински у привиту пред початком пригодней програми.

Програму у школским голу пририхтали наставнїки, участвовали школяре музичаре, рецитаторе, а танєц пририхтали школяре трецей класи.

Под час програми, опрез школи отримани протест котри орґанизоавали Глас младих Руски Керестур, а протестовали як гварели прето же нє достали одвит од директорки прецо врацени годзини на 45 минути кед ше з тим нє зложели наставнїки цо штрайкую, т.є. Наставнїцка рада. Тиж так же директорка прейґ мейла тото потолковала як одлуку Совиту родичох, чия то нє надлєжносц и од чого ше по словох младих цо протестовали, Совит оградзел.

Директорка Наталия Будински тоту ситуацию прекоментаровала же школа отворена за кажду розгварку у рамикох надлєжносцох, як тих цо маю даяки вимоги так и школи, а школа и школска управа ше намага робиц у законских рамикох, же би нє приведло до проблему анї наставнїкох котри штрайкую, анї тих цо нє штрайкую, як и школярох же би могли закончиц школски рок.