Награди  на 63. Музичним фестивалу дзецох Войводини

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Младша фолклорна ґрупа Дому култури Руски Керестур на 63. Музичним фестивалу децох Войводини достала бронзову медалю, а специялну награду за найлєпши оркестер на тим фестивалу достал Народни оркестер Дому култури Юлиян Рамач Чамо.

Фестивал отримани вчера, 25. мая у Доме култури у Бачким Петровцу, дзе ше пласовали керестурски младши танцоше (возросту 3. и 4. класа основней школи), котри наступели зоз Варешковим танцом, а обдумала го хореоґрафка и уметнїцка руководителька Андрея Штефанко.

Провадзел их Оркестер Дому култури Руски Керестур котрому уметнїцки руководитель Кристиян Няради.

Орґанизатор Фестивалу Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а кажди рок ше отримує у другим месце.