Нєстала Мария Надь, потребна помоц согражданох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера рано, внєдзелю 8. юния, у Руским Керестуре, нєстала 80-рочна жена Мария Надь-Джамбас.

Члени фамелиї єй нєставанє истого дня приявели полициї, а потим ше оглашели и на дружтвеней мрежи Фейсбук, у ґрупи Руски Керестур, дзе замодлєли валалчаньох же би им помогли найсц Марию.

Истого дня, внєдзелю пополадню, до акциї ше уприключели и члени Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, а глєданє Мариї ище вше тирва.

Потераз препатрена часц валалу Мале селище, препатрена часц од моста по такволане Широке, та по лалицки мост, глєданє нє претаргнуте анї вноци кед ше терен до годзини после полноци препатрало зоз термо-визийнима дронами.

Акция глєданя тирва и далєй, єдна ґрупа людзох, вєдно зоз коло 15 членами Добродзечного огньогасного дружтва, препатра терен и поля коло беґелю, а друга ґрупа терен коло базену.

Члени фамелиї гваря же Мария найвироятнєйше нєстала ище всоботу, 7. юния, у периодзе од после 21 годзин, кед ше з ню остатнїраз видзели, та по нєдзелю 6 годзин рано, кед збачели же є нє у своїм обисцу.

На тот завод, члени фамелиї модля цо векше число людзох же би ше приключели акциї глєданя Мариї, або же би их наволали на числа 0643547819 або 0643554877 кед маю було яку информацию.