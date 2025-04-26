Керестур нащивя млади з Италиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як госци керестурскей парохиї св. оца Миколая на ютре пополадню, внєдзелю, 27. априла приду 55 млади з Италиї котри од 24. по 30. април нащивя Сербию, Босну и Герцеґовину и Мадярску, а у орґанизациї асоцияциї Мрежа Проєкт мира.

У Сербиї млади Италиянє нащивя Беоґрад и Руски Керестур, дзе препровадза нєдзелю пополаднє, а ту буду и ноцовац.

Асоцияция Мрежа Проєкт миру орґанизовала путованє младих рижних катеґорийох, католїкох, припаднїкох рижних церковних рухох, алє и тих цо без вирского опредзелєня, алє маю вельке чувство за солидарносц и людски права, а приходза з места Тревино у италиянскей реґиї Венето.

Мисия тих младих жиц три точки – Паметанє, т.є. Здогадованє на войни и зраженя у Восточней Европи и на Балканє и роздумовац о их причинох и пошлїдкох. Друге то Интеркултуралносц: упознац рижни искуства и интеркултурални и интерелиґийни меншини (то причина прецо приходза до Керестура) же би ше збогацели з рижнородносцу и одкрили заєднїцки вредносци.

Треца точка то жиц Солидарносц. Вельораз приноша и даяки нєвельки помоци и фонди котри позберали сами студенти за худобни фамелиї, центри за емиґрантох, особи з окремнима потребами, стари особи итд. То шицко з цильом зблїжованя: глава-шерцо-руки за єдну интегралну формацию котру предложел папа Франциск.

Тота асоцияция настала 1994. року з цильом потримац вибеженцох зоз бувшей Югославиї, а терашня нащива им уж 35 активносц, док през шицки коло 1.800 млади котри дожили тото искуство.