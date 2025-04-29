Керестурци и други пришли потримац протест у Коцуре (фото)

КОЦУР – Внєдзелю на поладнє, 27. априла отримани протестни сход. З тей нагоди Коцурцох потримало вельке число бициґлистох котри пришли з Руского Керестура, а було госцох и зоз Кули, Савиного Села, Деспотова и Вербасу.

Коцурци дочекали шицких у центру валала, а ту була отримана и 16-минутова цихосц на чесц тим цо настрадали у нєщесцу на Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

Протестни сход провадзела пригодна бешеда орґанизаторох и присутних, а пририхтане було и ошвиженє тим котри пришли потримац, як наведзене, борбу процив диктатури.

Отримани и пригодни активносци, интересантни бависка, а бул направени и простор дзе шицки могли охабиц свойо порученя.

Коцурцох пришол потримац и ґимназиялєц матурант Алекса Пейович зоз Вербасу, котри ишол на бициґли до Стразбуру.

По углядзе на своїх парнякох студентох хтори на бициґлох ишли до Стразбуру, коло 90-еро младих на бициґлох вожели до Коцура, а през драгу им ше приключели и коло 15-ецеро бициґлисти зоз Кули, и коло 30-еро бициґлисти зоз Савиного Села.

У Коцуре, медзи иншим, ґрупа Керестурцох симболично подписала Догварку о примирю и сотруднїцстве медзи тима двома валалами, та визначене же „Нашо мали розлики нє препреченє, алє богатство хторе нас моцнєйше вяже.ˮ

На концу, орґанизаторе подзековали шицким котри помогли же би ше тот сход отримало, шицким котри пришли зоз других местох, як и дежурней єдинки полициї котри обезпечовали транспорт же би шицко прешло без инцидентох.