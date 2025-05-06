И Керестурци означели Перши май

РУСКИ КЕРЕСТУР – Жителє Руского Керестура, и того року, уж од предполадньових годзинох позаберали добре познати вилєтни места у природи на хторих ше, по традициї, преславює Перши май.

Найвецей вилєтнїкох було у лєшику дзе тото Медзинародне швето роботи звичайно преславюю фамелиї з дзецми, а кус менєй вилєтнїкох було и на базену як и коло Озерка, на Беґельскей улїчки. Наймладши ше опредзелєли за розвагу зоз лабду, старши оддих нашли у хладку зоз захладзеним пицом док рихтали полудзенок, а найшмелши вихасновали цеплу хвилю за ошвиженє у води, гоч сезона купаня ище вше нє почала.

Нєзвичайно цеплу хвилю за тоту часц рока вихасновали и велї дзеци хтори зґодне место за купанє, окрем на базену, находзели воздлуж цалого беґелю.