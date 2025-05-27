Русин страцел од Радничкого

ЗОМБОР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 25. мая у Зомбору одбавел тринасте першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Раднички” и зазначел пораженє зоз резултатом 3:1.

Ґол за екипу Русина дал Петар Аґбаба.

Русин бавел у составе: Александар Драґутинович, Желько Шомодї, Стефан Тома, Александар Кочиш, Виктор Надь, Оґнєн Маркович, Деян Будински, Петар Аґбаба, Иван Планчак, Илия Йованович и Деян Чернок.

На лавочки ище були: Дарко Гарди и Роберт Винаї.

Идуце 29. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 1. юния у Руским Керестуре процив екипи ФК „Раванґрад 2018” зоз Зомбора. Стретнуце почнє на 17:30 годзин.