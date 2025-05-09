На шмециску буду поставени камери

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Явного комуналного подприємства „Рускомˮ наявюю же пошвидко буду вименки коло хаснованя валалского шмециска.

Вименки ше буду одношиц насампредз на тото же ше шмециско у Руским Керестуре будзе надпатрац зоз камерами, а ґу тому, єдна особа будзе задлужена за сортиранє одпаду. Кажде хто зосце вивесц одпад, будзе ше мушиц явиц одвитуюцей особи або до Рускому.

За тих хтори ше нє буду тримац спомнутих предписаньох, будзе ше писац кари або приявйовац Комуналней полициї.

Тиж, кажде хто будзе мац векше количество будовательного материялу, будзе длужни анґажовац дакого хто би розґурал тот материял.

Шмециско будзе лєпше ушорене, а нє так як цо було потераз же людзе уходзели и сипали одпад хто дзе сцел, та пришло до того же на шмециско нє могло войсц анї зоз єдного боку, наявюю зоз Рускому.

О подробносцох жителє Керестура буду ище накнадно обвисцени, а обвисценє достаню пошвидко и зоз рахунками за воду и шмеце.