На штварток ше положи спомин-плочи у парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 8. мая на 11 годзин у парку у Руским Керестуре буду положени спомин плочи погинутим пилотом Червеней армиї у Другей шветовей войни и погинутим Руснацом у войни 1992. року.

У парку буду спомин плочи погинутим пилотом Червеней армиї Андрейови Афанасєвичови Харченкови (1914 – 5. новембер 1944), Василийови Антоновичови Кожевнїкови (1922 – 5. новембер 1944), Иванови Ивановичови Иваненкови (1921 – 5. новембер 1944). Шицки троме були борци 17. воздушеней армиї, 3. українского фронта, а погинули 5. новембра 1944. року у Руским Керестуре.

Окрем спомин плочох у парку, на керестурским теметове обновени и їх памятнїк за цо ше остарал Славо Дудаш и Здруженє борцох Месна орґанизация Руски Керестур.

На истим месце у парку при памятнїку погинутим борцом у Другей шветовей войни будзе положена и спомин плоча погинутим Руснацом 1992. року – Ромкови Олеярови, Дюрови Джуджарови, Славкови Афичови и Звонкови Гардийови.