Будзе порушана акция за дражку на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – У новей часци теметова, наволаней Дединє, хтора ше находзи опрез каплїчки дзе ше находза велї нови памятнїки, хиби приход, понеже ґу капурки нєт дражка, та нєзґоднє войсц кед пада диждж.

Прето Ярослав Славо Дудаш предложел же би ше уляло коло 40 квадратни метери армираней дражки од паркинґу по уход на нову часц теметова. Як визначел, предложи парохови о. Владиславови Варґови и власнїком предавальньох же би ше положело шкатули за зберанє добродзечних прилогох, же би и гражданє потримали тоту акцию.

Попри тим, кед на керестурским теметове була акция розчисцованя черякох на часци од бензинскей пумпи, того дня положени и чоп на уход до теметова од каплїчки, за цо ше остарал Ярослав Славо Дудаш и Владо Гарди Вачо. Мирко Еделински дал баґерчок за копанє, а робел и єден роботнїк зоз ЯКП „Руском”. Материял обезпечел Церковни одбор.