И Керестур бул часц еколоґийней акциї „Викаш рукавиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур бул єдна од скоро 400 локацийох на хторих ше зберало шмеце у еколоґийней акциї „Викаш рукавиˮ, а у хторей участвовали 11.700 поєдинци зоз цалей Сербиї.

У тей велькей акциї, внєдзелю, 11. мая хтору ше по тринасти раз орґанизує на уровню цалей держави, участвовали члени волонтерскей орґанизациї за очуванє животного штредку „Треш гироˮ (Trash hero) Руски Керестур, як и поєдинци з валалу, вкупно 15 одроснути и седмеро дзеци, и назберали кус вецей як 300 кили шмеца.

Тоти вредни и еколоґийно освидомени млади людзе шмеце зберали на уходзе до валалу зоз напряму Кули, и так допринєсли же би и Керестур бул на мапи медзи 158 валали и городи хторих ше того дня пораєдло од шмеца.

Акцию ше орґанизовало по углядзе на акцию „Let’s do it Estoniaˮ кед за єден дзень од шмеца попораєна цала Естония, а у хторей участвовали коло 50.000 людзе.