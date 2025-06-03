Вкупно влапене 757,3 килограми риби

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински у Руским Керестуре внєдзелю 1. юния було отримане змаганє у спортским риболову на фидер (Method Feeder).

На тим змаганю у моцней конкуренциї участвовали 27 учашнїки хтори були подзелєни до трох секторох А, Б и Ц.

Найлєпши резултати у секторох посцигли шлїдуюци змагателє – у А сектору 1. место завжал Стеван Нинков зоз влапену вкупну чежину 67,73 килограми, 2. место завжал Слободан Станкович, налапал 63,9 килограми, док 3. место завжал Никола Зеяк зоз 44,9 килограми риби.

У Б сектору 1. место завжал Милан Релїч зоз влапену вкупну чежину 50,1 килограми, 2. место завжал Йовґен Планчак, вон налапал 44,4 кили, док 3. место звжал Джо Шапина зоз 39,60 кили риби.

У Ц сектору 1. место завжал Борис Чапанда зоз влапену вкупну чежину 67,73 килограми, 2. место завжал Пая Нинков зоз 36,83 кили, док 3. место завжали Велибор Влашкалич и Стефан вони мали 35,5 килограми налапаней риби.

Вкупна чежина риби хтору змагателє влапели була 757,3 килограми, док влапене 288 прикладнїки хтори просеково були чежки 2,63 килограми.

Орґанизатор змаганя у лапаню риби – метод фидер бул Мирко Фекете.